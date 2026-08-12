Canciller cubano rechaza acusaciones sobre supuesto tráfico de personas

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó categóricamente este miércoles las acusaciones publicadas por el diario The New York Times sobre una supuesta participación del Gobierno cubano en operaciones de tráfico de personas en Centroamérica o México, calificándolas de afirmaciones «sin fundamento».

En un mensaje difundido a través de la red social X, el Canciller cubano desmintió las imputaciones del medio estadounidense y ofreció detalles sobre las gestiones realizadas por la isla ante las autoridades de Estados Unidos para alertar sobre redes de tráfico de cubanos.

Según la declaración del titular de la diplomacia cubana, entre 2022 y 2024, durante las conversaciones bilaterales sobre temas migratorios con autoridades estadounidenses, la delegación de Cuba habría advertido en reiteradas ocasiones sobre la existencia de operaciones de tráfico de personas cuyo centro coordinador estaría ubicado en el sur de Florida.

Rodríguez Parrilla afirmó que esas advertencias fueron trasladadas a altos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interna, y que Cuba recomendó investigar los hechos. Añadió que, según la parte cubana, esas gestiones no recibieron respuesta por parte de las autoridades norteamericanas.

Rodríguez Parrilla, quien ha denunciado en múltiples ocasiones lo que califica como una campaña de «calumnias» y «desinformación» contra Cuba, enfatizó que las acusaciones vertidas por el rotativo neoyorquino carecen de sustento y forman parte de un patrón de hostilidad mediática contra la nación caribeña.

Sus declaraciones se producen en un contexto de tensión entre ambos países, donde el gobierno cubano ha denunciado sistemáticamente el recrudecimiento del bloqueo económico y las presiones de Washington . El ministro cubano ha señalado en anteriores intervenciones que su país enfrenta una «amenaza de agresión militar directa» y los efectos de un «brutal bloqueo a los suministros de combustible».