Bloqueo de EE.UU: causa principal de compleja situación en Cuba

En X, el canciller aseguró que quienes culpan al Gobierno de Cuba de ello, son los mismos que pretenden ocultar y manipulan esos crueles efectos.
La difícil situación del país es consecuencia directa del recrudecimiento del bloqueo y del cerco energético decretado por el gobierno estadounidense. Quienes culpan al Gobierno de #Cuba de ello, son los mismos que pretenden ocultar y manipulan esos crueles efectos.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 23, 2026
Basta con… pic.twitter.com/JqA7bosQMR
Basta con ver cómo se aprecia una mejoría de la situación del Sistema Electroenergético Nacional con la entrada de un petrolero ruso, fruto de la solidaridad de esa nación y de nuestras gestiones, subrayó Rodríguez Parrilla en su mensaje y concluyó: "Entonces, ¿el bloqueo es real o no?".
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), desde el pasado 8 de diciembre, cuando entró a Cuba un buque con una carga parcial de fuel oil, el país dejó prácticamente de recibir suministros hasta la llegada de un barco ruso el 31 de marzo.
A partir del 29 de enero se cerraron aún más las posibilidades de adquisición, debido a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que estableció sanciones para navieras y productores de petróleo, y arreció las presiones sobre terceros países con capacidad de suministrar combustible a Cuba.
Vicente de la O, titular del Minem, calificó como “brutal” el impacto del llamado bloqueo energético sobre la vida nacional y el funcionamiento del sistema eléctrico.
Ejemplificó que, como consecuencia directa de esa situación, varias fuentes de generación dependientes del combustible importado, como las instalaciones de Mariel, Moa y la patana de La Habana, debieron detener operaciones totalmente.