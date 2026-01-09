Banco Metropolitano informa sobre habilitación de la venta de divisas a actores no estatales

Estas operaciones se realizan conforme al nuevo diseño del mercado cambiario, bajo las condiciones y procedimientos establecidos por el Banco Central de Cuba.

Entre los principales elementos operativos aplicables a estas operaciones, la entidad señaló que las ventas de divisas se efectuarán una vez al mes, por un monto máximo calculado a partir de la multiplicación del promedio de ingresos en la cuenta fiscal de los últimos tres meses por el 50%, y la división de ese resultado entre la tasa de cambio del segmento III vigente.

Lo anterior se dispone en la Resolución 128 de 2025 del BCC “Reglamento del Mercado Cambiario” y la Circular No. 3 de 2025 del vicepresidente del BCC.

Además, la entidad dio a conocer que todas las operaciones de venta de divisas se ejecutarán de forma bancarizada, los pesos cubanos se pagarán desde la cuenta fiscal, y los montos adquiridos serán acreditados en la cuenta en divisas del actor económico no estatal.

Las solicitudes deberán tramitarse a través del servicio Metropolitano en Línea (Banca Remota), accediendo a la página www.banmet.enzona.net

Previo a la ejecución de la operación, el banco realizará las verificaciones correspondientes de la identidad del cliente y de las cuentas involucradas, conforme a los requisitos de diligencia, control y trazabilidad establecidos en la normativa vigente.

Las tasas de cambio aplicables serán las establecidas por el Banco Central de Cuba para el Segmento III, vigente en el día en que se ejecute la operación, incorporando los márgenes comerciales autorizados, en correspondencia con lo dispuesto en el Reglamento del Mercado Cambiario.

Para obtener información adicional, el Banco Metropolitano recomienda a los clientes contactar a través del correo clientes@banmet.cu y los teléfonos 7868-3535 y 7866-0606.