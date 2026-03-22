Avanza recuperación del sistema eléctrico en Cuba 

Explicó que: uno de ellos se localiza en occidente, sustentado por Energás Boca de Jaruco, y otro en el centro, con Energás Varadero, Céspedes 3 y la hidroeléctrica de Hanabanilla.

Argumentó que ya se encuentra en proceso de arranque la unidad 1 de Santa Cruz del Norte y se prevé la puesta en marcha del bloque 4 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes y de manera inmediata se energizará la CTE Antonio Guiteras para iniciar su operación.

Agregó que en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y desde Sancti Spíritus hasta Guantánamo, solo funcionan pequeñas islas que garantizan electricidad a servicios básicos como hospitales y el abasto de agua.

En ese sentido, aseguró que durante la mañana del domingo debe avanzar el proceso de fortalecimiento de los microsistemas de occidente y centro, con el objetivo de unificarlos y posteriormente se acometerán las acciones necesarias para lograr la conexión del oriente del país.

Unidad 3 de Cienfuegos en línea con microsistema del Centro de Cuba

La unidad 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos sincronizó hoy con el microsistema de la región central de Cuba luego de su salida, por la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en la tarde noche de este sábado.

Según indica el sitio oficial de la Unión Eléctrica (UNE), desde la madrugada le llegó alimentación energética a ese bloque cienfueguero desde la Planta de Energás en Matanzas, y a las siete de esta mañana ya la “3” estaba en línea.

Al momento del incidente esa planta generaba a máxima capacidad, 158 megawatt (MW), y funcionaba con estabilidad.

Luego de su entrada en servicio la unidad se mantiene subiendo carga y ya alcanza los 40 MW.