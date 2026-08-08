Asiste Díaz-Canel a la inauguración del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros

El XXIV Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO) que reúne a representantes de decenas de organizaciones políticas de todos los continentes comenzó este viernes en La Habana.

La inauguración de la cita que tiene como sede el Palacio de Convenciones contó con la presencia del primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el marco del centenario del natalicio del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, una figura central en la historia del movimiento comunista internacional.

Bajo el lema «Defendemos y rendimos homenaje al legado de la Revolución Cubana en el centenario de Fidel, profundizamos nuestra solidaridad con la Cuba socialista, reforzamos nuestras acciones comunes y unimos nuestras fuerzas por la paz y contra la agresividad imperialista», el EIPCO se erige como un foro de coordinación política y debate ideológico.

Fundado en 1998 en Atenas, Grecia, esta organización es considerada la más abarcadora y antigua de su tipo, integrada actualmente por 118 partidos.

Su celebración en La Habana, además de ser un gesto de solidaridad con el pueblo cubano frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense, supone un paso importante para aunar esfuerzos y trazar estrategias comunes ante los desafíos del capitalismo y la ofensiva imperialista.

La agenda del encuentro incluye intensas jornadas de debates y la coordinación de iniciativas para fortalecer la unidad y la solidaridad entre las fuerzas de izquierda del planeta.

La cita en La Habana no solo es un homenaje al legado de Fidel Castro, sino también una plataforma para reafirmar el compromiso con la paz y denunciar las agresiones imperialistas, consolidando así el papel de Cuba como un símbolo de resistencia y un punto de encuentro para la izquierda mundial.

Presentes también a la cita los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, además de otros dirigentes de la estructura del Partido cubano.

Solidaridad y unidad frente a los desafíos actuales

Al intervenir en la inauguración del XXIV Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, el doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó la importancia de la presencia en la Isla de más de un centenar de representantes de 48 partidos políticos, en un contexto marcado por los desafíos que enfrenta el país.

Morales Ojeda agradeció la participación de las delegaciones asistentes y afirmó que su presencia constituye una expresión de solidaridad con Cuba.

Señaló que el encuentro tiene lugar en circunstancias complejas para la nación, sometida a un bloqueo económico, comercial y financiero que, según explicó, limita el acceso a combustibles, medicamentos, alimentos, piezas de repuesto, inversiones, créditos y otros recursos necesarios para el desarrollo del país.

El dirigente partidista subrayó los impactos de esas restricciones en sectores sensibles de la sociedad, incluidos los servicios de Salud, donde —aseguró— las carencias de insumos, medicamentos y recursos afectan la atención a pacientes y dificultan la labor del sistema sanitario.

Asimismo, rechazó las medidas coercitivas de carácter extraterritorial aplicadas contra Cuba y las acciones que, a su juicio, buscan afectar la economía nacional y generar un escenario de mayor presión sobre el país.

Frente a ese contexto, destacó la voluntad de Cuba de avanzar en la actualización de su modelo económico y social. Recordó que, tras un proceso de intercambio con diversos sectores y el análisis de experiencias internacionales, fueron aprobadas 176 transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes temáticos.

Estas medidas, explicó, tienen como propósito «desatar las fuerzas productivas para generar riqueza y distribuirla con justicia social, mejorar las condiciones de vida del pueblo, potenciar el desarrollo socioeconómico del país y preservar las conquistas sociales de la Revolución cubana».

Morales Ojeda afirmó que las transformaciones en marcha buscan diversificar la economía, enfrentar la inflación, generar nuevas fuentes de empleo, fortalecer los salarios, incrementar las exportaciones y reducir la dependencia externa mediante un mayor aprovechamiento de las capacidades nacionales.

Durante su intervención, también resaltó la significación del encuentro por desarrollarse en el marco de las celebraciones por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, cuyo pensamiento antiimperialista, humanista y defensor de la paz, dijo, mantiene plena vigencia.

«Su firmeza en la defensa de la soberanía de la Patria, su condena a las feroces apetencias imperiales y su llamado a la unidad entre las fuerzas de izquierda y progresistas son imprescindibles para contrarrestar los desafíos del actual escenario internacional», afirmó.

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba llamó a fortalecer la unidad y cooperación entre las organizaciones políticas participantes y a promover el debate sobre los retos contemporáneos, en defensa de la paz, la soberanía de los pueblos y la búsqueda de alternativas frente a un mundo marcado por profundas desigualdades.

Ante la injerencia imperial Cuba mantiene su disposición al diálogo

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que el actual escenario internacional está marcado por el debilitamiento del derecho internacional, el irrespeto a la soberanía de los Estados y el avance de prácticas que, según dijo, buscan imponer la hegemonía mediante la fuerza, la agresión militar y la injerencia en los asuntos internos de otros países.

Durante su intervención en el XXIV Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, el canciller denunció el resurgimiento de posturas que calificó de neomacartistas en Estados Unidos y rechazó un reciente informe del Departamento de Estado, al que calificó de «superficial, mendaz e inconsistente».

Rodríguez Parrilla cuestionó las acusaciones contenidas en ese documento contra Cuba y sostuvo que su propósito es «criminalizar las genuinas expresiones de solidaridad con Cuba» y desacreditar las causas vinculadas a la justicia social, los derechos civiles, la lucha contra el racismo y la defensa de la paz.

El ministro aseguró que la política de Estados Unidos contra la Isla continúa provocando severas afectaciones económicas y sociales, al tiempo que advirtió sobre el endurecimiento de las medidas dirigidas a restringir el acceso del país a combustibles, tecnologías e insumos indispensables para la generación eléctrica y otros sectores estratégicos.

En ese contexto, reiteró que Cuba mantiene su disposición al diálogo bilateral «sobre bases de respeto», aunque precisó que no negociará asuntos relacionados con su orden constitucional, la soberanía nacional ni los principios de la Revolución.

«Nunca hablaremos con el gobierno de los Estados Unidos de los asuntos internos de la República de Cuba ni de los principios de la Revolución cubana», afirmó.

El canciller destacó, además, el respaldo internacional que recibe la Isla y recordó el amplio apoyo expresado en las Naciones Unidas contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Instó a fortalecer la solidaridad internacional y la cooperación entre las fuerzas progresistas, al tiempo que subrayó la importancia de desarrollar capacidades propias en el ámbito digital para enfrentar la desinformación y defender, desde el Sur Global, la soberanía comunicacional y el derecho de los pueblos a construir sus propios proyectos de desarrollo.

Como parte de las sesiones del encuentro también fue presentada la conferencia Las 176 Transformaciones Económicas y Sociales en Cuba, a cargo del miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento Económico-Productivo, Jorge Luis Broche Lorenzo.

La exposición tuvo como propósito contextualizar el alcance de las transformaciones aprobadas y responder a algunos de los principales cuestionamientos que, según explicó, han surgido tras su anuncio. Entre ellos, si las medidas constituyen una improvisación, una concesión a las presiones externas o un cambio de sistema orientado hacia el capitalismo.

La tesis central presentada fue que las 176 transformaciones responden a una continuidad en los principios, los objetivos y las direcciones estratégicas de la Revolución, al tiempo que introducen cambios en los instrumentos, las facultades, los mecanismos de gestión y el ritmo de implementación para enfrentar los desafíos económicos y sociales que vive el país.

De acuerdo con la presentación, las medidas buscan actualizar la gestión económica sin renunciar al proyecto socialista, con énfasis en el incremento de la producción, el fortalecimiento de la empresa estatal, el desarrollo de nuevos actores económicos y la preservación de la justicia social.

Desde el Partido Comunista de Türkiye llaman a colocar el socialismo como alternativa al capitalismo

El secretario general del Partido Comunista de Türkiye, Kemal Okuyan, afirmó que los conflictos armados, las migraciones masivas, el deterioro de los derechos de la clase trabajadora y la reducción de los espacios de participación política son consecuencias de la crisis estructural del capitalismo.

Durante su intervención en el XXIV Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, expresó su solidaridad con Cuba y consideró que las dificultades que enfrenta la Isla, así como las medidas adoptadas para responder a ellas, forman parte de las consecuencias derivadas del sistema capitalista y de las presiones que este ejerce.

Okuyan advirtió que la situación internacional continuará agravándose mientras se mantenga vigente ese modelo económico y sostuvo que «no existe razón para creer que el capitalismo entrará en una etapa más estable, más ordenada o más pacífica».

El dirigente comunista alertó, además, sobre el incremento de las tensiones geopolíticas y señaló que Türkiye se ha visto cada vez más involucrada en conflictos regionales y en alianzas militares. Eso, afirmó, plantea nuevos desafíos para las fuerzas progresistas.

Frente a ese escenario, defendió la necesidad de situar nuevamente al socialismo como una alternativa política para los pueblos. «No hablo de una política específica ni de un grupo de países en la cúspide del sistema imperialista. Hablo de un sistema social que no tenemos otra opción que superar», afirmó.