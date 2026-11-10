Aprueba presidente de la República renuncia del gobernador de Camagüey

En correspondencia con la solicitud de renuncia presentada por el compañero Jorge Enrique Sutil Sarabia, al cargo de gobernador provincial de Camagüey, luego de reconocer errores cometidos en el desempeño de sus funciones, incompatibles con su responsabilidad, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aprobó dicha solicitud, dando cuenta de ello al Consejo Provincial y, por conducto de los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, a los delegados.

Igualmente, en uso de sus facultades, aprobó designar provisionalmente en este cargo al compañero Yennis León Mayedo, actual vicegobernador provincial, hasta tanto sea elegido un nuevo Gobernador.