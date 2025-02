Agradeció el Presidente Díaz-Canel apoyo del cuerpo diplomático acreditado en Cuba

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció, en la noche de este martes, al cuerpo diplomático acreditado en Cuba, por todo el apoyo brindado, y les reconoció «por la labor que hacen representando a sus gobiernos y a sus pueblos en nuestro país».

Como cada año, el Jefe de Estado recibió en el Palacio de la Revolución –sede de la Presidencia de la República– a más de un centenar de diplomáticos que laboran en la Isla, momento que, consideró, «es un espacio para el diálogo, para intercambiar, y que contribuye al fortalecimiento de las relaciones con cada uno de los países.

«Todos ustedes han sido testigos de que 2024 fue un año muy difícil para las cubanas y los cubanos». En ese año, recordó, la administración saliente del Gobierno de Estados Unidos continuó con su política de máxima presión contra nuestro pueblo; se apretaron más las tuercas del bloqueo, ocasionando enormes carencias, a lo que se sumaron las afectaciones por los huracanes, otros eventos naturales, y los molestos apagones.

Díaz-Canel recordó cómo esa administración, unos días antes de dejar el poder, quitó a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, y la administración entrante no perdió tiempo en volvernos a incluir, lo que demuestra, consideró, que no había ninguna razón para mantener a Cuba en esa lista. Esa decisión explica muy claramente lo incoherente que es la política estadounidense, y la motivación de presión política que hay detrás de esas decisiones, destacó.

«Pero los cubanos no nos rendimos, los cubanos no renunciamos a nuestros anhelos de seguir construyendo una sociedad más próspera, dentro de los preceptos de la construcción socialista», afirmó.

Nuestra resistencia tiene un componente que tiene que ver mucho con la mayoría de ustedes, expresó el Jefe de Estado a los embajadores, «que es el apoyo, la solidaridad y todas las iniciativas a favor de Cuba que ustedes, sus gobiernos y sus pueblos promueven hacia nosotros».

Mencionó, particularmente, «el apoyo que recibimos siempre cuando ustedes votan a favor de la Resolución Cubana contra el Bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas». Por todo ese apoyo, por toda esa comprensión y por toda esa sensibilidad hacia los problemas de Cuba, les agradecemos de corazón, aseveró.

El 2025 también se nos presenta como un año de muchos desafíos, comentó el dignatario, pero tenemos una estrategia económica para ir superando las adversidades. Estamos fomentando, explicó, inversiones importantes para que nuestro Sistema Eléctrico Nacional cada vez tenga más penetración de las fuentes renovables de energía, y sea menos dependiente del uso de combustible fósil.

Comento que, además, «estamos promoviendo, desde la participación de la población en todos los ámbitos de la vida política, económica y social, el fortalecimiento de la unidad de nuestro pueblo; y también estamos desarrollando un grupo de programas sociales para atenuar el efecto de algunas desigualdades indeseables que, a nivel de sociedad, estamos viviendo en momentos tan complicados como este».

En periodos como estos, remarcó el Presidente, «también creemos que podemos seguir incrementando la colaboración, y de conjunto podemos encontrar nuevas áreas, nuevos campos, nuevos ámbitos en los cuales podamos compartir proyectos de beneficio mutuo».

Díaz-Canel, finalmente, ratificó a los embajadores acreditados en la Isla las convicciones de la política exterior de la Revolución Cubana: «defendemos el multilateralismo, el respeto mutuo, la amistad y la solidaridad entre los pueblos y gobiernos, la no injerencia en los asuntos internos de ningún país, y el respeto a la autodeterminación».

Luchamos y compartimos ideales, junto a muchos de ustedes, en busca de un mundo mejor, recalcó; un mundo más democrático, más inclusivo, más justo, con más armonía con nuestro planeta, y donde no existan guerras, donde predomine la paz, donde no haya exclusiones, donde no existan bloqueos, ni medidas coercitivas. «Estoy seguro de que lo podemos lograr; si juntos trabajamos, juntos lo podemos lograr».

Este encuentro, con motivo del nuevo año, contó con la presencia de los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa; igualmente, participaron el vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz, directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de otros organismos.

Según datos publicados en 2023 por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, Cuba mantiene relaciones diplomáticas y consulares con 195 Estados; tienen sede en territorio cubano 114 misiones diplomáticas extranjeras y ocho representaciones de organismos internacionales. Las cifras indican que se trata de una nación con amplia participación en las relaciones internacionales.