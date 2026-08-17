Informan sobre afectación temporal en el sistema de pagos de la plataforma Nauta

Esta contingencia afecta, de manera temporal, los siguientes procesos:

· Recargas de saldo.

· Transferencias de fondos entre cuentas Nauta.

· Compra y renovación de la cuota Nauta Hogar.

La navegación por internet continúa disponible sin interrupciones para todos los usuarios que cuenten con saldo activo en sus cuentas.

Los especialistas técnicos de la entidad ya se encuentran laborando en la reparación de la avería, con el objetivo de restablecer la totalidad de los servicios en el menor tiempo posible.

ETECSA ofrece sinceras disculpas a sus clientes y a la población por las molestias ocasionadas y mantendrá informados oportunamente sobre la evolución de la solución.