Buenas nuevas sobre el proceso de ingreso a la Educación Superior

De acuerdo con el cronograma, ese día -martes por más señas- se realizará la prueba de Matemáticas, en tanto la de Español será el viernes 4 y la de Historia de Cuba el martes 8 de marzo.

En rueda de prensa, el Doctor Reynaldo Velázquez Zaldívar, director general de Formación de Pregrado en el MES, precisó que solo habrá una convocatoria ordinaria y otra especial, para casos excepcionales y por razones muy justificadas, que acontecerá el lunes 4 de abril (Matemáticas), el miércoles 6 (Español) y el viernes 8 (Historia de Cuba).



La pandemia lo ha trastrocado todo y ha obligado a hacer ajustes, adecuaciones, de manera que en 2022 tendremos, no uno, sino dos procesos de ingreso a la Educación Superior, destacó el directivo.



El primero es este señalado para marzo próximo y en el cual se presentarán los que ahora están en grado 12, mientras para los que actualmente cursan el onceno y a principios de 2022 comenzarán el último año de bachillerato, el proceso será en el mes de noviembre, siempre y cuando, claro está, la situación epidemiológica lo permita, explicó.



Para el otorgamiento de las carreras y de los programas de formación de Nivel de Educación Superior de Ciclo Corto habrá un orden, con prioridad, lógicamente, para los estudiantes que aprobaron los exámenes de ingreso con 60 puntos como mínimo.

Pero, incluso los que suspendieron y hasta los que decidieron no presentarse, podrán acceder a la Universidad, y un cuarto otorgamiento habrá, para los aspirantes egresados de la Enseñanza Técnica y Profesional, la Facultad Obrero Campesina, del Preuniversitario en cursos anteriores y otros que la Comisión de Ingreso Provincial considere y decida.



Y es que para la Educación Superior son 100 mil 022 las plazas que se ofrecerán, unas nueve mil más que el curso precedente y, por mucho, la mayor cifra en la última década, toda una proeza en estos tiempos de coronavirus y carencias y prueba de la voluntad del Estado cubano de propiciar el pleno desarrollo de los jóvenes y su realización personal, enfatizó René Sánchez Díaz, director de Ingreso y Ubicación Laboral del MES.





Puntualizó que de ese gran total de más de 100 mil plazas, 51 mil 674 serán para el Curso Regular Diurno (38 mil 745 para carreras universitarias y 12 mil 929 para el Nivel de Educación Superior de Ciclo Corto), 43 mil 248 para el Curso por Encuentros y 5 mil 100 para la Educación a Distancia.



En particular aludió al Preuniversitario, con 41 mil 631 posibles egresados en el curso 2020-2021 y un plan de 45 mil 201 plazas en la Educación Superior para esta vía de ingreso en el Curso Diurno (33 mil 340 para carreras universitarias y 11 mil 861 para programas de formación de ciclo corto), una relación más que favorable.

Significa que para cada estudiante cubano que concluya sus estudios de bachillerato existe numéricamente una plaza segura en la Educación Superior, recalcó Sánchez Díaz.

Otras particularidades del proceso fueron explicadas en la rueda de prensa, como que el otorgamiento de las carreras de Relaciones Internacionales, Periodismo y las seis de la Universidad de las Artes con requerimientos especiales, será en razón de los resultados de las pruebas de aptitud y los aspirantes no tendrán que presentarse a los exámenes de ingreso.



Otros que no tendrán que hacerlos son los estudiantes de grado 12 miembros de la preselección nacional a las olimpiadas internacionales y los ganadores de certámenes internacionales avalados por el Ministerio de Educación, a quienes será otorgada la carrera que escojan y sea afín a la disciplina en que compiten.



El otorgamiento de una carrera directa, sin realizar exámenes de ingreso, también beneficiará a los que estudiantes de los Colegios Universitarios y a los medallistas en concursos nacionales y a nivel provincial de conocimientos por asignaturas, que no integran la preselección nacional a olimpiadas.



Igual estímulo recibirán los tres mejores graduados de cada especialidad de la Enseñanza Técnica y Profesional, en tanto los alumnos de cuarto año de las escuelas de arte de nivel medio, ganadores de los primeros lugares en concursos y festivales internacionales y del máximo galardón en certámenes nacionales no tendrán que realizar exámenes de ingreso ni pruebas de aptitud para acceder a la Universidad de las Artes.