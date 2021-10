Cuba elimina cuarentena obligatoria de arribados internacionales a partir del 7 de noviembre

“Será una reapertura controlada y escalonada, teniendo como garantía que en el próximo mes más del 90% de la población tendrá el esquema completo de vacunación”, señaló y comentó que en los últimos 15 días se ha visto una disminución del número de casos positivos a la covid-19, con igual comportamiento en todas las provincias.

García Granda precisó que a partir del 7 de noviembre se elimina la cuarentena obligatoria de los viajeros internacionales al arribo del país.

Otras medidas anunciadas por el ministro:

Para el día 15 se elimina la realización del PCR de entrada en frontera.

Todos los viajeros (cubanos o extranjeros) que entren al país deberán presentar un pasaporte de salud o certificado internacional anticovid de aquellas vacunas certificadas por las agencias reguladoras correspondientes.

Aquellos que no tengan esos documentos, están en la obligación de presentar al arribo del país una certificación de PCR negativo a covid-19 con no menos de 72 horas antes de viajar, realizada en un laboratorio certificado en el país de origen.

Se mantendrá la vigilancia epidemiológica de control sanitario internacional en todos los puntos de entrada, así como en las instalaciones hoteleras, para lo cual se fortalece la asistencia médica con la ubicación de los equipos básicos de salud en las propias instalaciones.

Los niños menores de 12 años de edad, independientemente de su nacionalidad, estarán exentos de presentar un esquema de vacunación o prueba de PCR al arribo a Cuba.

Se exigirá la presentación de la Declaración de Sanidad del Viajero (Declaración Jurada de Salud), para todos los que arriben al país.

Se mantiene el uso obligatorio del nasobuco dentro de las terminales aéreas y portuarias, al igual que en todo el país.

Para abordar el vuelo en origen, las líneas aéreas exigirán a sus pasajeros la evidencia de un esquema de vacunación o una prueba de PCR negativo aplicado durante las 72 horas antes.

El personal de Control Sanitario Internacional realizará en el aeropuerto de manera aleatoria tomas de muestras para PCR.

Todo viajero que arribe al país y presente signos y síntomas de la covid-19 u otra enfermedad transmisible será remitido a una institución de salud y se le realizará una prueba de PCR.

Se responsabiliza a los propietarios de casas de renta o personas que hospeden a viajeros no residentes en el país, de informar con inmediatez a las autoridades sanitarias correspondientes la aparición de cualquier sintomatología que presenten los mismos.

Las áreas de salud en la comunidad mantendrán la vigilancia epidemiológica de los turistas hospedados en las casas particulares.

Para los viajeros cubanos residentes en el país se restablece la obligatoriedad de presentarse en el consultorio del médico de familia o área de salud en un período no mayor de 48 horas de su arribo, para darle seguimiento por el médico de la familia.

Todo viajero cubano residente en el país de no estar vacunado, se le realizará un test de antígeno al séptimo día del arribo en su área de salud y de presentar síntomas se tratará como un caso sospechoso.

Nuestra línea bandera, Cubana de Aviación @aviacion_cubana , próximamente reanudará sus rutas tradicionales a los mercados de Argentina y España.#TurismoCubano #CubaTravel #TurismoInforma — Ministerio Turismo (@MinturCuba) October 19, 2021

El ministro también comentó que los trabajadores del sector del turismo y los trabajadores del transporte, aduana, inmigración y la aviación, de conjunto con los de Salud Pública, fueron de los primeros en ser vacunados, y se acordó que antes del 15 de noviembre se les aplicará una dosis de refuerzo.