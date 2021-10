La Empresa Estatal Socialista y su compromiso con el pueblo (+Audio)

El Jefe de Estado comentó que cualquier consenso que podamos construir para el perfeccionamiento del sistema empresarial con el propósito de seguir fortaleciéndolo, siempre resultará útil.

“Insistimos en potenciar nuestra empresa estatal como modelo fundamental de nuestro modelo social socialista”, señaló, “y eso no solo es una definición económica sino también política, es una definición de sistema, es potenciar la función de un actor que para nosotros es esencial, que representa una parte importante de la propiedad estatal socialista sobre los principales medios de producción, y si eso no lo desarrollamos, no estamos construyendo el socialismo”, puntualizó.

Los resultados de la implementación de la Tarea Ordenamiento y el impacto de las posibilidades que se han abierto para la Empresa Estatal Socialista como principal actor de la economía cubana, fueron temas de la agenda de la reunión en la que participaron el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el miembro del Secretariado Joel Queipo Ruíz y el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández.

Los resultados de la implementación de la Tarea Ordenamiento al finalizar el primer semestre del año fueron dados a conocer por Marino Murillo Jorge, Jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos Económicos y Sociales enfocados desde el impacto en el sistema empresarial, las decisiones y medidas adoptadas durante el período y las tareas pendientes de cumplimiento.

La necesidad de interconectar sectores, lograr encadenamientos efectivos, mirar hacia el mercado nacional para incrementar las ofertas a la población, ser innovadores y de sustituir importaciones fue ratificada durante el encuentro.

En el intercambio se mostró como un ejemplo positivo el de la Empresa Cubana de Muebles resultado sustentado en el encadenamiento con el turismo, que impacta en el mejoramiento tecnológico de esta industria.

El hecho provocó algunas reflexiones del presidente cubano quien ratificó el protagonismo de la Empresa Estatal Socialista, y de los esquemas de aprovisionamiento de estas útimas con el propósito fundamental de crear ofertas en moneda nacional para la población.

“Aquí tiene que haber un grupo de producciones dirigidas al mercado en moneda nacional que es el mercado fundamental, el otro que está orientado a las exportaciones, nos tiene que servir a nosotros como fuente de financiamiento”.

El miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz habló de motivar a los colectivos laborales, para aprovechar toda la inteligencia colectiva y desafiar cualquier tipo de inmovilismo. “Nosotros tenemos que motivar más a los trabajadores, escucharlos, porque de ahí van a surgir muchas cosas que podemos hacer”, subrayó.

Al mismo tiempo, Marrero Cruz consideró que no se están creando esos espacios y ello propicia que se dirija con métodos viejos y burocracia, en contraposición con la experiencia de otras empresas que han dado pasos positivos en este sentido, ejemplos de los que debemos aprender.

Entretanto, el viceprimer ministro y Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández afirmó que se requiere poner cada vez más a los productores de cara al mercado nacional, al tiempo que manifestó que ha sido un año de grandes transformaciones en la economía, a pesar del recrudecimiento de las medidas de bloqueo de Estados Unidos, y existen las condiciones para continuar avanzando. “Existen condiciones favorables en el país para que la economía se vaya recuperando gradualmente con un aporte esencial de nuestras empresas estatales”, aseveró.

Durante sus reflexiones finales, el Jefe de Estado cubano sostuvo que es importante estudiar el contenido de los documentos rectores. Comentó algunos artículos de la Constitución del país que ratifican los conceptos sobre el papel y funciones de la empresa estatal socialista, lo esencial de la aplicación de la ciencia e innovación, la responsabilidad social y la participación de los trabajadores para aportar.

Consideró que deben existir espacios para que los trabajadores den a conocer sus criterios, hacer propuestas y manifestar sus inquietudes, también lograr que se pueda favorecer el diálogo sobre lo que se ha discutido y debatido, todo lo cual deberá ir acompañado de transparencia que se materializa en las rendiciones de cuenta entre quienes dirigen empresas, y los colectivos de trabajadores por lo que hacen.

En otro momento de su intervención, Díaz-Canel llamó a actuar con pensamiento estratégico en el uso de la energía en el contexto actual del país desde las fuentes renovables.

Añadió que actualmente tenemos mejores condiciones para que nuestro sistema empresarial avance favorecido por la Tarea Ordenamiento y la aprobación de nuevas medidas para el sector, tambíen en las posibilidades que se abren con la aparición de nuevos actores. A pesar del bloqueo de Estados Unidos, el país tiene retos que tenemos que vencer, afirmó.

Tras insistir en el concepto de Poder Popular y la importancia que en su concreción tienen también las empresas estatales, el Jefe de Estado se refirió a los retos actuales que el país debe vencer, y para ello subrayó que el aporte de las empresas es fundamental. “Y que la empresa estatal pueda contribuir a dar respuesta a las necesidades y problemáticas que tiene el pueblo, eso es retador, eso solo compromete”, manifestó.