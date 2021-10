Estamos defendiendo un Socialismo para alcanzar la mayor justicia social posible (+Audio)

En la introducción del encuentro, el Jefe de Estado cubano agradeció la presencia de los integrantes de las diferentes redes sociales comunitarias y recordó que este diálogo es una respuesta a la invitación realizada durante un reciente intercambio con una representación de mujeres Cubanas.

Entre los participantes hubo coincidencia, en el cáracter histórico del encuentro que permitió conocer vivencias, inquietudes y preocupaciones para continuar fortaleciendo el camino para disminuir brechas que vulneran derechos sociales de las personas.

Lo principal es que estamos defendiendo un grupo de convicciones, aseguró el presidente. Y más adelante consideró que el paradigma patriarcal predominante durante muchos años ha provocado incomprensiones y prejuicios y no todas las personas han alcanzado como en otros temas, el mismo grado de madurez.

“Estamos defendiendo un Socialismo que tiene como objetivo garantizar la mayor justicia social posible y para eso tenemos que eliminar las causas que provocan desigualdades y brechas, que ponen a personas en posiciones de vulnerabilidad, y para todo eso hay una voluntad política, que no basta, lo que sucede es si no tuviéramos voluntad política no estuviéramos discutiendo esto, ni avanzado durante estos años”, señaló.

Varios temas resultaron parte del intercambio, entre ellos las causas y condiciones que propician la vulneración de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, la mirada hacia el nuevo Código de las Familias, la educación dirigida hacia el respeto a la orientación sexual y el respeto a la diversidad, así como el papel de la familia, entre otros.

Para Malú Cano, coordinadora de la red de personas Trans, el tema de las familias es esencial pues ha sido el “primer espacio de vulneración de nuestros derechos por lo que resulta necesario seguir preparándolas para seguir avanzando”, dijo.

Referente a cómo seguir avanzando para fortalecer desde las escuelas el respeto a la orientacion sexual y disminuir vulnerabilidades de lo derechos de las personas, Lianet Arías Rodríguez, insistió en lo necesario de dotar de herramientas a los maestros para avanzar hacia una mejor educación y conocimientos que le permitan lidiar ante situaciones que se presentan.

El proyecto social cubano, por esencia humanista, resulta inclusivo para todos, y en este sentido se habló de continuar avanzando desde la comunicación, transversal y multisectorialmente para preservar la imagen de las personas que hoy ven vulnerados sus derechos, manifestó Teresa de Jesús.

Precisamente, varias de las intervenciones apuntaron hacia lo avanzado y moderno del anteproyecto del nuevo Código de las Familias que en su versión 22 ha sido publicado y sometido a consulta de especialistas.

Es un hecho extraordinario y futurista, consideró el activista de la Red Humanidad por la Diversidad, Francisco Rodríguez Cruz.

La importancia de la comunicación en todo el proceso de educación sexual fue ratificada por el Sudirector del CENECEX, Manuel Vázquez.Remarcó, que con la alianza de la comunicación y la educación continuaremos avanzando que se une a una voluntad política para continuar avanzando.

El presidente Miguel Díaz-Canel en sus palabras finales durante el encuentro con representantes de la Comunidad LGBTIQ+ expresó que aunque todos los problemas no se podrán solucionar de golpe, existe la voluntad política para avanzar.

“Vamos a trabajar y vamos a compartir también lo que ustedes aqui han estado aportando. Y una vez más agradecerle porque este encuentro ha sido tan aportador como el resto de los encuentros que hemos tenido con grupos y sectores, y este encuentro nos pone en mejores condiciones de comprender, de valorar y de tener una expresión de conocimiento más amplia, y para tener motivaciones para profundizar en un grupo de temas que son razones, esencias necesarias para poder abordar la toma de decisiones y la manera de abordar los temas”, acotó.

