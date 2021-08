Cuba busca alternativas para mitigar afectaciones por baja cobertura de oxígeno medicinal

El Ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, declaró este domingo a la prensa que “en los últimos días el sistema de Salud ha estado presentando limitaciones con la cobertura de oxígeno medicinal para la atención a los pacientes, a partir de una avería que ha sufrido la principal planta productora de oxígeno del país”.



La rotura de una pieza, especificó, la ha sacado de circulación y eso hace que las producciones que normalmente puede lograr Cuba, hoy estén limitadas. No obstante, a partir de la actual situación que se nos ha presentado, la dirección del país ha decidido crear un Puesto de Dirección nacional y también a nivel de provincia, conformado por diferentes organismos que están tributando a dar soluciones ágiles y mitigar lo más posible la afectación que puede generar este problema.

Portal Miranda explicó que en ese órgano están trabajando durante 24 horas los principales cuadros de varios organismos, entre ellos el Ministerio de Industrias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el Ministerio de Salud Pública, y otros que puedan ser necesarios en función de buscar alternativas.



Precisamente estas declaraciones a la prensa sucedieron luego de que sesionara el Puesto de Dirección, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro Manuel Marrero, en enlace por videoconferencia con todas las provincias y la Isla de la Juventud.



Según detalló, “hay un grupo de decisiones que se han estado tomando en los últimos días que nos han estado dando soluciones para palear esta situación”. Se está buscando agilizar lo más rápido posible, aseguró, la solución de la planta. Además se han estado importando concentradores de oxígeno, que son equipos que logran producirlo, a bajo volumen, las 24 horas del día y pueden ser utilizados hasta en tres pacientes al mismo tiempo. Esos los estamos ubicando, explicó, en las instituciones principales para la atención a los pacientes.



El Ministro de Salud señaló además que “existen plantas de otros organismos que también se han puesto a disposición de la producción de oxígeno, entre ellas de las FAR”. El resto de las pequeñas plantas del MINDUS, agregó, están al máximo de su capacidad de producción, que nos permiten un nivel más para garantizar la atención a pacientes.



Portal Miranda refirió a la prensa que también se han recibido donaciones de pequeñas plantas productoras de oxígeno, provenientes de países amigos, a lo que se ha sumado la importación de ese demandado producto, “en medio del escenario internacional, porque la crisis de oxígeno no es solo en Cuba, todos los que hemos estado siguiendo los medios internacionales hemos visto la real crisis que se presenta en mucho de los países que no tienen siquiera capacidad para producirlo. En el caso de nosotros está vinculada a una rotura de la planta que nadie esperaba y que tendremos que recuperar para seguir con los niveles de producción que normalmente tiene el país”.



Varios organismos con la dirección del país al frente, reiteró, estamos buscando la fórmula de disminuir al máximo los riesgos que representa las limitaciones que tiene el producto en el país. El Ministerio de Salud, especificó, ha estado tomando medidas organizativas, asistenciales, de control, de ahorro, para poder optimizar este recurso.



“Lo hemos discutido con todos los directores provinciales, con las instituciones más consumidoras, para poder llevar este medicamento a los pacientes que les resulta imprescindible”, acotó Portal Miranda.



El titular alabó “todo lo que están haciendo los compañeros del MINDUS, que están vinculados a la producción y a la transportación del oxígeno. Están trabajando 24 horas, no paran, para tratar de llevar lo más rápido posible las producciones que se concluyen".



Por otro lado, apuntó, sería injusto no reconocer todo lo que se ha estado haciendo por el personal de la Salud, los especialistas, los enfermeros, los tecnólogos que están vinculados directamente a la atención de pacientes y que han tenido que buscar las vías para palear esta compleja situación que vivimos.



Se han introducido modificaciones tecnológicas, ejemplificó, se han hecho innovaciones para llegar a un número mayor de pacientes. “Por detrás de todo eso están nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros tecnólogos, buscando soluciones, y ese mismo reconocimiento a los trabajadores del sector lo tiene sin dudas la dirección del país”.



Portal Miranda ponderó todo el esfuerzo que se está haciendo en medio de este escenario complejo que tiene el país con el enfrentamiento a la epidemia, donde se incrementa el consumo de oxígeno. Pero como siempre, afirmó, “toda la confianza que lo que se ha estado haciendo por la dirección del país, lo que se está haciendo por nuestro profesionales, nos va a permitir ganar también esta batalla”.



Finalmente Portal Miranda pidió a nuestro pueblo más responsabilidad y seguirse cuidando. “En la medida que tengamos menos enfermos, tendremos menos limitaciones, por lo tanto la responsabilidad individual, de las familias, de la comunidad, es clave para ganar esta batalla”.