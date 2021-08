Destaca presidente de Cuba labor de profesionales de la salud

En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario cubano señaló que en la actualidad son más visibles los bandos en que se va por la vida, según dijera el Héroe Nacional José Martí.

Hoy son más visibles los bandos en que vamos por la vida, según #Martí: de un lado los que aman y fundan. Del otro los que odian y destruyen. Los primeros no mienten ni calumnian ni difaman, no odian. Están salvando vidas. Los otros no pueden con esa luz. pic.twitter.com/HixAYGJJlR