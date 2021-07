Nota informativa Unión Eléctrica de Cuba

A las 13:00 horas se encuentran fuera de servicio por avería la CTE Otto Parellada, la unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y las unidades 3 de la CTE Antonio Maceo. En Energás se encuentran fuera de servicio 90 MW.



La unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, estará nuevamente generando en horas de la mañana y continuará cumpliendo con su programa pruebas y puesta en marcha, con máxima carga 260 MW.



Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 8 de la CTE Máximo Gómez con 60 MW y la entrada de 190 MW en motores Diésel. Y para la noche la entrada de la unidad 6 de la CTE 10 de Octubre con 110 MW y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo con 85 MW.



La disponibilidad en el horario pico se estima en 2 mil 730 MW y la demanda máxima en 2 mil 800 MW con un déficit de 70 MW. Se han tomado medidas para la regulación de la demanda en este horario en todas las provincias.



La posible afectación o no al servicio en este horario dependerá de la entrada de las unidades 6 de la CTE 10 de Octubre y 3 de la CTE Antonio Maceo, que se estima estén listas para comenzar el arranque después de las 18:00 horas.



De no contar con estas unidades y en dependencia del comportamiento de la demanda, se estima que la afectación en este horario no supere los 20 MW en la provincia.



La afectación al servicio, se realizará utilizando la rotación de tres bloques apagables, con un tiempo máximo de 4 horas.



18:00 horas

23 de julio de 2021