Cuba preparada para enfrentar a la Tormenta Tropical Elsa (+Audio)

Con la mirada puesta en la preparación del país para minimizar el impacto del sistema ciclónico Elsa en medio de una situación epidemiológica compleja, la reunión contó con la participación del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dirigentes del Partido, viceprimeros ministros, ministros y representantes de varios organismos y organizaciones de masas y a través de videoconferencia, con las máximas autoridades de los territorios.



“Ya se está acercando este evento en medio de la complejidad que tenemos en la COVID-19 y hoy por la mañana hemos demostrado que el país está preparado para enfrentar en condiciones de COVID-19 la Tormenta Tropical y garantiza las acciones de trabajo para después de su paso iniciar rápidamente la recuperación”, acotó el presidente.



El mandatario de nuestro país dijo que el paso del fenómeno meteorológico por el país debe durar unas 24 horas y estará saliendo alrededor de las 2 de la tarde del día de mañana si se mantienen los pronósticos y la trayectoria que está prevista.



En este sentido, llamó a centrarnos sobre todo en trabajar, en seguir puntualizando detalles, en seguir valorando y precisando cómo cada una de las estructuras, sobre todo las que están más cerca de la población se han estado preparando para esto.



El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba alertó sobre la necesidad de una actitud responsable y comprometida de la población participando de todo ese esfuerzo que se hace como país para organizarnos para enfrentar esta situación meteorológica.



Mencionó que las últimas afectaciones que hemos tenido de muertes en estos eventos se ha debido fundamentalmente a tres causas: personas que irresponsablemente empiezan a bañarse en los ríos crecidos, en segundo lugar personas que tocan cables eléctricos sin saber si están alimentados o no y los que no se protegen de descargas eléctricas en condiciones de tormenta.



Señaló que "podemos afirmar responsablemente que se ha trabajado en la organización para enfrentar esta Tormenta Tropical incluso si penetrara al país en la categoría de huracán".



A continuación resaltó que ¨hay confianza, pero para eso necesitamos también la participación responsable de nuestra población, cumpliendo todas las medidas que se han dado; observando mucho la información que se da, manteniéndose refugiados en los lugares previstos, con un comportamiento disciplinado, donde todo el mundo coopere para que la manera más rápida después el paso del fenómeno podamos entrar en la recuperación y por supuesto el llamado de la población a de inmediato, con el aporte de todos recuperarnos con las principales afectaciones que vamos a tener, las que provoca la inundación sobre todo afecta en la producción de alimentos y cosecha, donde hay que recuperarnos rápido...¨



Finalmente insistió en que ¨hay confianza, hay seguridad, hay experiencia, y por lo tanto una vez más con optimismo y con la certeza de que vamos a hacerlo bien enfrentaremos este fenómeno, será una vez más en que se consolidará la unidad del pueblo, el Partido, el Gobierno y la Revolución, donde podamos dar una respuesta de victoria ante la adversidad y después continuaremos trabajando muy intensamente para en el menor tiempo posible eliminar las consecuencias que nos está provocando de manera intensificada la COVID-19 en las últimas semanas¨.



Por su parte, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, consideró esencial seguir la evolución de la tormenta sin desesperarse, con tranquilidad, cumpliendo lo que está establecido. No apresurarse más allá de lo que está en los planes pero tampoco quedarse cortos, hay que seguir muy de cerca la evolución y no confiarse, así como exhortó a mantener todo lo que corresponde a la fase en que nos encontramos.

El Segundo Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, Coronel Luis Ángel Macareño, llamó la atención sobre la apreciación que ha hecho el Instituto de Meteorología que ha sido exacta en todos sus pronósticos, y dijo que aun cuando esto no llegue a ser un huracán de alguna de las intensidades que están establecidas, con una tormenta reforzada, los tres elementos destructivos que tienen ellas pueden afectar por su combinación. "No dejar de tener eso presente", enfatizó.



"Los ríos pueden tener en su salida al mar retenciones y esto nos acumula agua en algunos lugares más la lluvia que puede caer, acordémonos todos que están afectando los cuatro macizos montañosos que van a estar recibiendo mucha lluvia".



En el amplio análisis realizado en la Reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Enfrentamiento a la COVID-19 y del Organo Económico Social del Consejo de Defensa Nacional, estuvo también como punto de la agenda la actual situación epidemiológica en el país, donde por primera vez la provincia de Matanzas sobrepasa los mil casos positivos para una jornada, y el comportamiento a nivel nacional, mostró una vez más cifras muy altas por encima de los 3 mil 500 casos.



A través de videoconferencia las máximas autoridades del gobierno de las quince provincias del país informaron sobre el enfrentamiento a la pandemia y las medidas para minimizar el impacto en cada territorio durante el paso la tormenta Tropical Elsa.