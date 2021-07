Díaz-Canel en Matanzas: hay que ser más rigurosos frente a la COVID-19

Durante un encuentro con las máximas autoridades de esa provincia, en el que estuvo acompañado por el primer ministro, Manuel Marrero, Díaz-Canel reafirmó que hay que ser más rigurosos y no admitir ningún incumplimiento frente a esta pandemia, publica la Presidencia de la República en su perfil oficial en Twitter.



Hemos tenido tiempo suficiente ya para aprender, manifestó el mandatario, quien sostuvo esta mañana un intercambio similar en la provincia de Pinar del Río para analizar la compleja situación de la COVID-19.



"A estas alturas del enfrentamiento a la #COVID19 no cabe el más mínimo espacio para la equivocación, hemos tenido tiempo suficiente ya para aprender.



Así lo subrayó el presidente @DiazCanelB en #Matanzas y reafirmó que hay que ser más rigurosos y no admitir ningún incumplimiento", tuiteó la Presidencia.

A estas alturas del enfrentamiento a la #COVID19 no cabe el más mínimo espacio para la equivocación, hemos tenido tiempo suficiente ya para aprender. Así lo subrayó el presidente @DiazCanelB en #Matanzas y reafirmó que hay que ser más rigurosos y no admitir ningún incumplimiento. pic.twitter.com/x6c1bKRCHG — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) July 2, 2021





Además, el mandatario cubano reiteró su confianza en el pueblo y gobierno matancero, territorio con una compleja situación epidemiológica, con una incidencia de más de 800 casos por 100 mil habitantes.



Hay que trabajar con integralidad y exigir más por el cumplimiento de las medidas diseñadas, afirmó Díaz-Canel.



"Tenemos confianza en que #Matanzas saldrá de esta compleja situación, dijo el presidente @DiazCanelB, porque ha demostrado capacidad para hacerlo durante toda la epidemia. Hay que trabajar con integralidad y exigir más por el cumplimiento de las medidas diseñadas. #CubaPorLaVida", escribió la Presidencia.



El primer ministro expresó que la situación en esa occidental provincia es muy compleja, con la circulación de la variante Delta del virus SARS-CoV-2 (causante de la COVID-19), de alta contagiosidad, a lo cual se suma el incumplimiento de las medidas establecidas para controlar la pandemia.



Marrero igualmente convocó a mantener la ecuanimidad ante esta situación, la más compleja del país, con 916 nuevos casos positivos en coronavirus en la jornada de este viernes.



"La situación en #Matanzas es muy compleja. A la contagiosidad de la variante Delta de #COVID19 que aquí circula se han sumado incumplimientos de las medidas. Así lo consideró el primer ministro @MMarreroCruz en reunión con autoridades locales donde llamó a mantener ecuanimidad", refiere otro tuit de la Presidencia.