Ante la COVID-19, cumplir los planes previstos sin improvisaciones (+Audio)

En un escenario epidemiológico complejo con una tendencia al incremento de los casos positivos, con récord en las cifras de activos, y con varias provincias con más de un centenar de contagios en una jornada, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz ratificó la importancia de que los planes de enfrentamiento a la COVID-19, se parezcan cada vez más a la situación de las provincias y municipios, acompañados de su estricto control y cumplimiento.

Al encabezar este viernes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, junto al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el también miembro del Buró Político Manuel Marrero Cruz insistió en desterrar cualquier tipo de improvisación en los planes de enfrentamiento a la enfermedad.

Puntualizó que si bien es cierto que las nuevas cepas del virus son más agresivas e incrementan los niveles de transmisión con mayor rapidez, de la misma manera resulta necesario continuar perfeccionando las medidas contenidas en los planes de enfrentamiento a la pandemia a nivel de provincial y de municipios, para que cada vez se parezcan más a las características de los territorios.

El actual escenario epidemiológico, complejo por el número de contagios que se han reportado durante los últimos días, ha demandado del incremento de las capacidades hospitalarias, y el reordenamiento de sistemas de trabajo en diferentes territorios, teniendo como elemento clave el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias aprobadas, que deben estar adecuadas por etapas y acciones, según afirmó el Primer Ministro.

Marrero Cruz habló de actuar con objetividad, sin improvisaciones, impactando en la disminución de la movilidad de las personas en el municipios y entre estos, "las principal misión de los Grupos Provinciales es lograr que funcionen los Grupos Temporales de los municipios, como un traje a la medida", acotó.

Finalmente apuntó que la esencia de nuestro trabajo es consolidar al municipio para lograr impactar favorablemente en la disminución de la enfermedad en la provincia.

Durante el intercambio del Grupo Temporal de Trabajo, fueron precisados el estado y las acciones que se emprenden en seis provincias con mayor complejidad epidemiológica.

De manera particular en Matanzas y Camaguey, con sus mayores dígitos reportados durante los meses de enfrentamiento a la COVID19, Pinar del Río y Ciego de Avila que sobrepasan durante los últimos días el centenar de contagios, así como el escenario de Santiago de Cuba con un reordenamiento de sus capacidades y servicios hospitalarios, y finalmente La Habana que aunque muestra una tendencia a disminuir ligeramente el número de enfermos, no puede descuidar el cumplimiento de las medidas para no retroceder.

Matanzas muestra un alto índice de positividad, y el actual alza de enfermos con el virus en la provincia se concentra en el municipio cabecera, Colón y Cárdenas, la provincia logra aislar a todos los enfermos, sospechosos pero no así a los contactos de casos positivos.

En el caso de los agramontinos, un territorio con un notable incremento de las cifras de activos durante los últimos días, muestran la Tasa de Incidencia de enfermos por cada cien mil habitantes más elevada desde el inicio del enfrentamiento a la enfermedad en la provincia. Junto al municipio de Camaguey, otros cinco mantienen la persistencia de casos positivos

Durante los últimos quince días la tasa de incidencia de enfermos por la COVID19 por cada cien mil habitates muestra como las provincias más complejas a Camaguey, Matanzas, Mayabeque, Ciego de Avila, Santiago de Cuba y La Habana que ha descendido al sexto lugar.

Los contactos extradomiciliarios, se identifican como el factor de mayor riesgo de contagios con el virus, por lo que una vez más, disminuir la movilidad de las personas, resulta imprescindible, como acompañamiento al esfuerzo que el país realiza durante la intervención sanitaria con nuestros candidatos vacunales.

