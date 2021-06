A trabajar no solo por La Habana, sino por Cuba (+Audio y Fotos)

«La batalla contra la COVID-19 se gana en los barrios, en los municipios, con el esfuerzo de todos», enfatizó el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, durante un provechoso intercambio que sostuvo este jueves con los principales dirigentes del gobierno de La Habana, con el fin de evaluar el comportamiento epidemiológico de la capital y las acciones que se ejecutan para su enfrentamiento.

«Esto lo tenemos que hacer no solo por La Habana y los habaneros, esto tenemos que hacerlo por Cuba. Mientras tengamos complicada La Habana, estará complicada Cuba. El país depende de La Habana por las características propias de la capital», puntualizó.

El Primer Ministro Manuel Marrero Cruz -junto a viceprimeros ministros, titulares de varios sectores y el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez- participó en el Consejo Provincial de Gobierno, realizado en el Palacio de las Convenciones, encuentro que devino examen crítico y exhaustivo de los resultados generados luego de una visita gubernamental efectuada a La Habana, donde se detectaron numerosas deficiencias en actividades de sectores claves como el transporte, la salud pública, el comercio interior, finanzas y precios, entre otros, todos vinculados al enfrentamiento a la COVID-19.

Varias intervenciones apuntaron hacia la necesidad de cumplir con rigor las medidas que están establecidas, para frenar la transmisión de la enfermedad en el territorio del país más complicado desde que se inició la pandemia, debido a sus características sociales y demográficas.

En ese sentido, el gobernador Reinaldo García Zapata subrayó que han sido más de cuatrocientos días de intenso trabajo, pero es imprescindible reforzar el cumplimiento de los protocolos adoptados para poder ganar la batalla contra la COVID-19.

«Se ha trabajado duro, la carrera ha sido larga, pero todavía nos falta para llegar a la meta. Tenemos que renovar las fuerzas y revisar bien las estrategias, como siempre contando con el acompañamiento de toda la población en este combate por la salud de nuestro pueblo», reflexionó el gobernador.

Durante la jornada, el Ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda, informó que ante la compleja situación epidemiológica que presenta La Habana se decidió extender a todos los municipios de la capital, a partir de la segunda quincena de junio, la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, atendiendo a que cuenta con un ciclo corto de vacunación: tres dosis aplicadas cada catorce días.

En su explicación, el Titular de Salud enfatizó que tanto Soberana 02 como Abdala son candidatos vacunales que mantienen muy buenos resultados de calidad.

Precisó que, según el cronograma planificado, al concluir el mes de junio, la totalidad de la población de La Habana prevista a vacunar, tendrá aplicada al menos una dosis de Abdala, y más del 50 por ciento contará con dos dosis.

Portal Miranda acotó que se espera que, al concluir el mes de julio, la totalidad de la población de La Habana posible a vacunar, haya terminado el esquema de vacunación con las tres dosis de ese candidato vacunal.

A la importancia de garantizar el éxito de la intervención sanitaria con los candidatos vacunales cubanos también se refirió el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, porque no nos podemos confiar.

Es preciso destacar que la vacunación, que la inmunización, no priva a las personas de ser un portador y un transmisor de la enfermedad, y no podemos olvidar que la población menor de 19 años y otros miles de personas que no clasifican por tener diferentes patologías, no podrán ser inmunizados por el momento, por lo que se quedarán en un estado de vulnerabilidad temporal, y tenemos que cuidar a esas personas.

Marrero Cruz compartió un grupo de indicaciones con los miembros del Consejo Provincial de gobierno, encaminadas a revisar y actualizar el Plan de enfrentamiento a la COVID-19 y hacer cumplir con rigor las medidas que están establecidas, insistiendo en la responsabilidad que tienen las diferentes estructuras en los municipios.

El Jefe de Gobierno reconoció, más allá de insuficiencias e irregularidades, todo el esfuerzo realizado por la capital para combatir el complejo escenario epidemiológico.

«Reconocemos la entrega de todos ustedes a esta tarea vital, las complejas situaciones que han tenido que enfrentar, pero las circunstancias actuales nos exigen pasar a otro momento de actuación de mayor efectividad y eficacia», señaló.

De igual manera, agradeció al pueblo habanero «la confianza que ha tenido en nosotros, y le solicitamos su acompañamiento en este proceso de vacunación, cuyo éxito total dependerá de la capacidad que tengamos todos juntos de avanzar con disciplina».

El gobierno ha decidido acompañar a La Habana durante el proceso de intervención sanitaria para enfrentar la #Covid_19. La vacunación tiene que ir a la par de una reducción de la movilidad y de mucha disciplina. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/XjXOZihP1l — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) June 3, 2021

Marrero Cruz aseveró que con el aporte de todos La Habana, junto a los demás territorios del país, podrá vencer la batalla frente a la COVID-19.

«Con el aporte de todos y cumpliendo las medidas lograremos vencer esta difícil etapa y así poder disfrutar en agosto -con las medidas que habrá que tomar- de un merecido descanso de verano, y eso depende de todos», insistió el Primer Ministro.

Aseveró que «hoy, cuando el General de Ejército Raúl Castro Ruz cumple noventa años, lo felicitamos y le deseamos que continúe teniendo buena salud y larga vida; y le decimos al combatiente y guerrillero que en este combate contra la COVID-19 aquí en La Habana, también lograremos demostrar que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá».

La reunión del Consejo Provincial de Gobierno, realizada este jueves, ratificó el compromiso de las autoridades gubernamentales de la capital, sus dirigentes partidistas, organismos, instituciones y el pueblo de ganar esta batalla frente a la COVID-19, reforzando las medidas establecidas y cumpliendo con rigor los protocolos, con la imprescindible responsabilidad social y la garantía del éxito de la intervención sanitaria con nuestros candidatos vacunales, con la convicción de que no solo hay que trabajar intensamente por La Habana, sino por Cuba.