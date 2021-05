Rechazo a decisión de mantener a Cuba en lista de países terroristas

Una enérgica protesta y rechazo provoca la decisión de la administración Biden de mantener a Cuba en la inmoral lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo y conserva las medidas coercitivas implementadas por la administración Trump.

En su cuenta en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que Actúa con cinismo el Gobierno de EEUU al mantener a Cuba en lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. El imperio se empeña en asfixiar al pueblo cubano al mantener las 243 medidas de bloqueo impuestas por Trump. Aquí no se rinde nadie No Más Bloqueo

Por su parte el Canciller Bruno Rodríguez denunció la decisión de la administración de Joe Biden de mantener vigentes las medidas coercitivas implementadas por la anterior administración Trump. En su cuenta en Twitter aseguró que Dando la espalda a la gran mayoría del pueblo cubano y del estadounidense, el Gobierno del presidente Biden adopta medidas de Trump.

En las últimas horas el Departamento de Estado decidió mantener a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, dando un respaldo a los sectores más reaccionarios que en Estados Unidos se oponen a cualquier acercamiento a La Habana, mientras mantiene en pie las medidas de la administración Trump.