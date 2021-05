La prioridad del gobierno es su vínculo con el pueblo

Por segunda vez en menos de un año, el Primer ministro del gobierno revolucionario de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anda por tierras holguineras. En suma, dos intensas jornadas de trabajo.

Claro, no es casual, esta es una de las tres mayores provincias cubanas, con más de un millón de habitantes, y una enorme infraestructura económica, incluso, con algunas aristas únicas en el país.

Así, en medio de las actuales situaciones que enfrenta la nación, en medio de la complejidad que impone el azote creciente de la COVID-19, el jefe de gobierno, llega a encontrarse bien abajo con el pueblo, en consecuencia, recorre calles de Gibara, el primer día, y el segundo lo hace igual, pero en la capital de la provincia.

Va, sin anuncio previo, hasta el mayor mercado agropecuario de la ciudad, escucha, conversa, alerta, para luego asistir a un consejo de gobierno provincial en sesión ordinaria, y escuchar informes y estadísticas, haciéndolas palpables con sus certeras acotaciones.

«Cómo se expresan 30 libras de viandas y hortalizas de cara a la población en el plato? No nos equivoquemos en pensar que llegar a 30 libras es la satisfacción plena de la población, recordemos que comer no es un lujo, es una necesidad, pero, además, no siempre lo que dicen las estadísticas es lo real».

Y en ese Consejo de Gobierno, presidido por el gobernador de la provincia, Julio Cesar Estupiñán, y al que asiste además Ernesto Santiesteban, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y presidente del Consejo de Defensa en la provincia, Marrero Cruz, participa con sólidos argumentos, aporta, indica y sugiere, tal si fuera una conversación familiar.

Con especial atención conoce del panorama actual de la salud en la provincia, indaga acerca de los índices de mortalidad infantil, que no están bien en algunos municipios, mientras otros exhiben registros en cero, y se detiene para alertar, con ejemplos concretos, vistos en Holguín, que el descuido puede llevar a situaciones deplorables en el combate frente a la pandemia.

La agenda del Consejo de Gobierno aborda la actualidad en la marcha del ordenamiento monetario y económico, y recibe, de manera especial, la presencia del director general de la Unión de Empresas Cuba Níquel, Ingeniero Eder Oliveros, quien expone los buenos resultados económicos actuales, que fueran mejores si la producción estuviera a la altura esperada.

Todo lo tratado es importante. Pero el Primer ministro del gobierno cubano vino a Holguín a traerle a sus gobernantes un mensaje de la Revolución, especialmente priorizado, y así lo expone, justo al cierre del encuentro.

«Aquí está la voz del pueblo, hay que meterse en los sitios más difíciles, complicados, y con más problemas, no ir siempre a los sitios más bonitos, como acostumbran algunos cuando llegan visitas, escuchar, compartir, en estrecho y transparente vínculo con el pueblo, esas son prioridades absolutas para este Consejo de Gobierno».

El camino y la receta exacta nos dejan las aleccionadoras dos jornadas de trabajo del primer ministro Manuel Marrero por tierras holguineras. Las respuestas están aquí.