Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, escenario para sensibilizar (+Audio)

La XIV Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia ha transcurrido por segunda vez en el espacio virtual, a causa de la pandemia. No por eso el debate ha dejado de ser intenso, sobre temas álgidos que como siempre erosionan la cultura patriarcal.

La Dra. en Ciencias Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), institución del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) que organiza el evento, comentó en la Mesa Redonda sobre cómo estos espacios han contribuido a un cambio cultural luego del desarrollo de un trabajo educativo permanente, que alcanza en mayo el punto clímax.

Realizamos acciones de superación profesional, a través de figuras de postgrado, influenciando en la formación pregrado de profesionales, pero también en las capacitaciones de funcionarios públicos, integrantes y dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, a partir de lo cual se van generando alianzas en la organización de estas actividades, dialogando permanentemente con la dirección del país, en cuanto a presentar inquietudes, planteamientos, resultados de investigaciones científicas.

Los activistas con sus experiencias de vida y superación, a través del CENESEX, han encontrado en las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, una oportunidad para impulsar acciones cívicas que ayuden a la sensibilización, así lo expresa la Licenciada Teresa de Jesús Fernández González, coordinadora Nacional de la red de mujeres lesbianas y bisexuales.

De pronto tenemos voz, estamos a la vista, pero además aportamos información científica, investigaciones sociológicas, historias de vidas. Las jornadas humanizan, traen a la luz una realidad que existe, un sector importante de población, de ciudadanía que vive sin derechos a causa de prejuicios, de estigmas, de imaginario popular negativo.

La Directora del CENESEX comentó al inicio de la Jornada que más allá de las cosechas desde el punto de vista legal que han alcanzado y a las puertas de un Nuevo Código de las Familias, la educación, el cambio en las conciencias, la sensibilización, es fundamental. Influir en 3 espacios principales donde se vulneran los derechos constituye para Malú Cano Valladares, coordinadora nacional de la red de personas Trans, parejas y familias, esencial para ese proceso de romper prejuicios y mitos.

Un gran espacio y fundamental es la familia. En muchas de las ocasiones, desafortunadamente, cuando nos manifestamos diferente, no acorde a los que nuestros padres están acostumbrados, no tenemos la comprensión de ellos. Otro gran espacio de vulneración es la escuela. Se torna un ambiente muy agresivo cuando los muchachos, que tampoco pueden entender, se burlan y eso nos hiere, a veces los profesores de las escuelas no saben cómo lidiar con la solución de ese conflicto. Eso trae consigo, desafortunadamente, que se abandone el espacio escolar.

El otro espacio de vulneración de derechos para las personas Trans es el laboral, cuando no encuentran el puesto idóneo o deseado, se discrimina y se acaba en el sexo transaccional, comentó la activista.

La XIV Jornada contra la Homofobia y la Transfobia ha acogido diversas actividades como la presentación de libros como Paquito el de Cuba. Una década de ciberactivismo y Sexualidades e identidades de géneros no heteronormativas.

Tensiones y desafíos para los derechos humanos”, foros debates, intercambios con activistas de derechos sexuales de la región de las Américas, discusiones sobre una comunicación inclusiva, el programa Nacional de Adelanto de la Mujer, los desafíos legales.

Una de las actividades más atrayentes fue el panel sobre historias de vidas no hegemónicas de familias diversas, como la de Dachelis Valdés y Hope Bastian, madres de un niño, el primero en Cuba, reconocido con dos madres.

Somos una familia de dos madres y un bebé, por ahora, ojalá en un futuro hayan más. Hemos tenido que enfrentar muchos obstáculos para tener los mismo derechos de otras familias y que nuestro hijo, tenga los derechos de cualquier otro niño.

La celebración en este 2021 ha sido también escenario de reflexión sobre los desafíos de la Comunidad LGBTIQ+ ante el Nuevo Código de las Familias, expuestos por el Máster Manuel Vázquez Seijido, subdirector del CENESEX.

La propia Constitución ha pautado, a partir de su regulación de la institución matrimonial que es necesario garantizar el matrimonio para todas las personas sin ninguna distinción, creo que probablemente este es uno de los retos que tenemos más cerca, teniendo en cuenta que el Código de las Familias es una cuestión inminente a ser parte del proceso de discusión y después de un referendo popular.

En esa clave también es fundamental garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida de las personas LGBTI Q+, algo que ha sido un reclamo sistemático de las redes de activistas, sobre todo la de mujeres lesbianas y bisexuales. También garantizar el derecho a adoptar de las parejas del mismo género y a aquellas cuyo proyecto de vida no incluye la vida en pareja pero si la formación de una familia.

Este 17 de mayo cuando se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, debido a que en esta fecha pero en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y en el marco de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia se exhibirá por primera vez en la sede del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) la Bandera de la diversidad sexual y se iluminará dos edificaciones emblemáticas habaneras, los Castillos de la Real Fuerza y de San Salvador de la Punta.