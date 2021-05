Más revelaciones sobre el financiamiento a la subversión de EE. UU. contra Cuba

El Gobierno de EE. UU. ha financiado, durante décadas, proyectos subversivos destinados a desestabilizar el orden político-social en Cuba. Un artículo publicado en Cuba Money Project, y replicado por el sitio web Cubadebate, reveló que en octubre de 2008 otorgó un contrato de tres años a la organización no gubernamental Creative Associates por un monto de 15,5 millones de dólares, en tanto la ONG dirigió el programa desde una base secreta en Costa Rica.

En 2014 –reseña el artículo de Tracey Eaton–, la agencia de noticias Associated Press (AP) informó que Creative Associates había creado un Twitter cubano secreto. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) protestó por la revelación, pero el informe de AP provocó una oleada de interés y pronto siguió una investigación de la Oficina del Inspector General.

ZunZuneo fue solo la punta del iceberg, representando 1,7 millones de los 5,3 millones de dólares en proyectos que Creative Associates financió. La revisión de 22 informes de Creative Associates de 2008 a 2012 demuestra el extenso programa de la ONG en su propósito de socavar el orden constitucional de la Mayor de las Antillas, e ilustra sus esfuerzos para reclutar a jóvenes y a miembros de la llamada contracultura cubana.



En el programa participaron «viajeros» y «consultores» de al menos diez países. Los proyectos y las personas se identificaron por códigos. La Usaid envió suministros por correo diplomático, coordinado estrechamente con el personal de la Embajada.



Algunos de los elementos más importantes del programa de la ONG, de 2008 a 2012, citados en la publicación, son los siguientes:





Octubre de 2008



Entrenamiento de seguridad contra la vigilancia: el «personal de Cuba» asistió a un entrenamiento altamente informativo. La sesión se llevó a cabo en Creative Associates International, Inc. (Creative) en Washington. El equipo de Cuba fue informado sobre la naturaleza y los métodos de los servicios de Seguridad del Estado Cubano, viajes seguros a la Isla, técnicas de elicitación y capacidad de inteligencia cubana en el exterior. Se discutieron las condiciones actuales del país, así como las sensibilidades tecnológicas y de comunicación.



El 20 de octubre, el equipo de puesta en marcha del programa de intercambios latinoamericanos inició en San José, Costa Rica. Estuvo operando cerca de la Embajada de EE. UU.



Se establecieron cuentas bancarias corporativas en Costa Rica.





Junio de 2009



Se llevaron a cabo reuniones informativas en Venezuela y Panamá sobre los preparativos para la primera ronda de viajes a Cuba.



El personal del concesionario viajó a la Isla y se reunió con el grupo SJO011 para llevar a cabo las actividades de diseño del programa. No pudieron reunirse con los beneficiarios del SJO010 en la Isla debido a problemas de seguridad.



Se comenzó a trabajar en el desarrollo del módulo de liderazgo que se implementaría con los jóvenes en Cuba.

Julio de 2009



Se proporcionó ayuda material y se realizaron capacitaciones sobre el uso de las tecnologías a un total de 12 beneficiarios.



Los miembros del personal de los beneficiarios viajaron con éxito a Cuba para brindar asistencia material y se programó un segundo viaje para mediados de agosto.



Se llevó a cabo en España una sesión que dio como resultado el plan final para el desarrollo de materiales para el módulo de liderazgo y la formación en mapeo de redes.



Culminó el diseño del sitio web y se realizó el primer texto de comunicaciones. El sitio web incluyó mecanismos de seguimiento para las estadísticas de tráfico.



El personal del programa evaluó posibles beneficiarios de Perú, El Salvador, Chile, Guatemala y Colombia.





Noviembre de 2009



El personal de los beneficiarios viajó a Costa Rica y se desarrolló un plan para la educación cívica y determinar cómo usar su metodología para fortalecer a los líderes en Cuba.





Enero de 2010



El informe hizo referencia a la detención, en diciembre de 2009, del ciudadano estadounidense Alan Gross, entonces subcontratista de la Usaid, acusado de establecer puntos de acceso ilegales a internet en Cuba. Trabajaba para Development Alternatives Inc., no para Creative Associates, pero su arresto interrumpió el viaje de la Usaid a Cuba.



Las actividades se llevaron a cabo, como estaba previsto, en enero y los beneficiarios locales finalizaron los preparativos. Se realizaron dos talleres, un evento artístico independiente y se crearon las bases para talleres audiovisuales.

Marzo de 2010



Las actividades continúan con 1 300 suscripciones hasta la fecha. Los productos continúan entregándose. Se siguen informando comentarios positivos. (El informe no identifica los «productos»).





Noviembre de 2010



Un informe de 2009-2010 sobre el trabajo de la ONG en Cuba declaró que:



En 2009, 77 viajeros estuvieron en Cuba por un total de 320 de los 365 días del año.



Desde el inicio del programa se entregaron más de 200 000 dólares en bienes materiales a los beneficiarios del proyecto.



El programa ayudó en la formación y desarrollo de una iniciativa que busca establecer lazos de colaboración e identidad entre líderes culturales y comunitarios. El proyecto fue creado por un núcleo de promotores culturales con la visión de una sociedad más participativa.





Enero de 2011



El entonces presidente Barack Obama relajó las sanciones económicas contra Cuba, incluidas las restricciones de viaje.



El informe indicó que las posibles implicaciones del deshielo incluían:



Los factores de riesgo pueden disminuir para los consultores estadounidenses y los viajeros beneficiarios a Cuba, ya que las detenciones adicionales de ciudadanos estadounidenses pueden poner en peligro el flujo esperado de nuevos ciudadanos estadounidenses que viajen a la Isla.



Las nuevas asignaciones para las remesas pueden reducir la dependencia del programa de los viajeros para enviar dinero en efectivo.



Analizó logros programáticos claves, que incluyen al sector CP: este sector innovador busca contrarrestar la apatía y estimular el compromiso cívico mediante el apoyo a proyectos de medios que comunican mensajes positivos e imparciales a través de diferentes aspectos de la vida cotidiana y el humor.





Marzo de 2011



El informe señaló que el Gobierno cubano había transmitido una serie de videos llamados Las razones de Cuba, que la Usaid describió como «una serie de televisión de siete episodios que argumenta que existe un vínculo directo entre los disidentes, la tecnología de las comunicaciones y el Gobierno de Estados Unidos».



Las autoridades cubanas acusaron a EE. UU. de realizar una ciberguerra para desestabilizar al Gobierno. También en este mes condenaron a Alan Gross a 15 años de cárcel.





Junio de 2011



El informe indicó que los legisladores liderados por el entonces senador John Kerry habían solicitado en abril una revisión de los programas de la Usaid en Cuba, lo cual había retrasado la liberación de 20 millones de dólares en fondos para los programas, pero muchos proyectos de Cuba continuaron sin ser molestados.



Se completó el segundo conjunto de productos de esta fase y el concesionario entró en proceso de distribución a través de una plataforma en línea para llegar a una red más grande.





Julio de 2011



Se entregó con éxito un desembolso de efectivo a los beneficiarios con un consultor. Este realizó actividades de seguimiento y evaluación durante su viaje.





Enero de 2012



Creative adoptó un nuevo modelo que llamó «efectivo por proyecto» o CXP, el cual no dependía de la presencia del programa en Cuba.



También se comenzaron a patrocinar más talleres en el extranjero enfocados en el desarrollo de habilidades fuera de Cuba para beneficiarios locales.



Creative enumera entre sus «logros»:



Desarrolló con éxito una red de más de 30 líderes comunitarios independientes en todas las provincias.



28 «pequeñas victorias» no especificadas.



Los grupos juveniles y contraculturales están sólidamente establecidos.



Siete plataformas de comunicación establecidas y en funcionamiento.



La publicación señala que la Oficina del Inspector General de la Usaid dijo que Creative recibió 11 167 031 millones de dólares de su contrato original de 15,5 millones. El programa otorgó, además, 103 becas, 12 de las cuales estaban vinculadas a ZunZuneo.



Los funcionarios de Usaid se oponen a términos como secreto y encubierto, y dicen que operan con discreción para proteger a los participantes. Creative también admitió que es difícil forzar un cambio político en Cuba y que depende de muchos factores.