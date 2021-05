Consejo de Ministros: Sobrevivir, resistir y también avanzar

El asunto, recordó el Jefe de Estado, «no es sobrevivir nada más, ni resistir; aquí el tema es resistir, sobrevivir y avanzar», por eso no renunciamos a los planes de desarrollo que nos hemos propuesto.



De ahí el reto que nos corresponde asumir para lograr, como enfatizó el mandatario en el encuentro, identificar en cada entidad qué se va a hacer para cumplir con esos principios de trabajo, y de qué manera se van a gestionar las cuestiones, ampliamente discutidas en el 8vo. Congreso del Partido.



Debemos, en el menor tiempo y con nuestros propios esfuerzos, reconocer que «el camino está en nosotros mismos», y para ello hay que buscar adentro las soluciones, con la menor dependencia externa posible, subrayó Díaz-Canel.



Para superar la crisis es preciso dinamizar el proceso de actualización del Modelo Económico y Social, así como la implementación de la Estrategia y del Plan Nacional de Desarrollo Económico-Social hasta 2030. A su vez, se debe combinar flexiblemente la planificación centralizada, la descentralización y la autonomía de todos los actores económicos: la empresa estatal, las cooperativas y otras formas de gestión.



El Presidente de la República insistió en la prioridad que se debe poner a la producción nacional de alimentos y, en particular, a la producción agropecuaria, pues aun con las limitaciones de recursos que tenemos, «se puede producir más en el campo».



En sus reflexiones, motivadas por la presentación al Consejo de Ministros del comportamiento de la economía nacional al cierre del primer trimestre del año, el también Primer Secretario del Comité Central del Partido destacó la importancia de hacer alianzas entre el sector estatal y el no estatal, para aprovechar mejor los recursos y las capacidades de que ambos disponen, en función de hacer más en pos del desarrollo del país y la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo.



Asimismo, comentó sobre cuestiones en las cuales se debe continuar trabajando con prioridad, como las propuestas para impulsar definitivamente la gestión de los municipios, con el consecuente redimensionamiento de su sistema empresarial; la concreción de los procedimientos para la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes); la implementación de las normas jurídicas que establecen el principio de lista negativa en el trabajo por cuenta propia; y el fortalecimiento del teletrabajo.



Seguir intensificando el empleo de la ciencia y la innovación para solucionar las problemáticas que tenemos; eliminar trabas; aprovechar mejor las fuentes renovables de energía; hacer un uso sostenible y con calidad de las potencialidades turísticas, y resolver los problemas del comercio electrónico, fueron otros temas a los cuales se refirió el mandatario durante la reunión.



La producción nacional tiene que estar orientada a satisfacer la demanda del mercado interno y a elevar la calidad de todos los servicios que se prestan a la población, acentuó.



Como conceptos básicos que deben estar presentes en cualquier tipo de economía y debemos entronizar definitivamente en el país, se refirió al ahorro y a la práctica de una economía circular. Miles de cosas pueden hacerse bajo esos principios de trabajo y aprovechar mejor los recursos de que disponemos.



CUMPLIR EL PLAN DE LA ECONOMÍA,A PESAR DE LAS COMPLEJIDADES



Por duras que sean las condiciones, el propósito es cumplir con el Plan de la Economía; lo podemos hacer, y estamos demostrando que es posible, reflexionó durante la reunión el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, al informar el comportamiento de la economía en el país al concluir el primer trimestre del año.



Destacó el cumplimiento que se ha logrado en las exportaciones de tabaco, níquel, langosta y miel. Diferentes resultados tuvieron renglones como el ron, el camarón de cultivo y el azúcar crudo, en los cuales no se alcanzan las cifras previstas.



Como parte de la medida recientemente aprobada dentro de la Estrategia Económico-Social de permitir la exportación e importación de bienes a las formas de gestión no estatal, Gil Fernández, aseguró que se van cumpliendo los objetivos, aunque, evidentemente, es un asunto que aún tiene que ir cogiendo fuerza.



Al cierre del trimestre se habían formalizado 1 661 contratos, de ellos 1 582 para importaciones, a través de entidades estatales establecidas, y 79 para exportar.



Por otra parte, consideró de muy positivo para el país y la economía el hecho de que al concluir el mes de marzo se habían generado 93 584 nuevos empleos. El 32 % de las personas que han buscado trabajo y lo han obtenido son jóvenes menores de 35 años, y el 36 % son mujeres, apuntó como dato de interés.



El incentivo al trabajo ha sido uno de los principales logros que ha ido dejando la Tarea Ordenamiento. Ahora tenemos la responsabilidad de generar empleos de calidad para que las personas puedan ocuparse en la economía, vivir del trabajo y tener una retribución digna; ese es el camino que tenemos que impulsar, valoró.



A manera de resumen, el Ministro de Economía y Planificación señaló, entre los aspectos más complejos del primer trimestre, el déficit de combustible y el insuficiente nivel de ofertas a la población, sobre todo de alimentos.



La escasez que estamos enfrentando en la economía, dijo, no es posible superarla de un día para otro, sobre todo, porque no hemos podido recuperar el turismo, además de los efectos acrecentados del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.



Como elementos positivos subrayó el favorable comportamiento del empleo y el ligero crecimiento de las ventas en pesos cubanos en marzo, con relación a febrero; así como las medidas aprobadas para potenciar la producción agropecuaria y la empresa estatal socialista, las cuales contribuyen al impulso de la economía.



APROVECHAR INMUEBLESEN INTERÉS DE LA VIVIENDA



Disminuir el déficit habitacional en el país es también uno de los retos que enfrenta en su hacer cotidiano el Gobierno cubano. Tras ese propósito, entre otras acciones, se rescatan capacidades habitacionales en todo el territorio nacional y se desarrollan diversos programas constructivos.



Justamente a esa demanda está encaminada la política aprobada en esta sesión del Consejo de Ministros, y a partir de la cual se establecen los principios y las normativas de las edificaciones administrativas que puedan ser recuperadas como viviendas.



Según dio cuenta el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, existe una cifra de viviendas que se ha empleado en funciones administrativas, estatales o empresariales, y que, si se les devuelven sus características originales, podrían utilizarse para elevar la disponibilidad de viviendas.



Este programa, que se implementará en todo el país, ya se inició en las provincias de La Habana y Santiago de Cuba, y tiene entre sus metas mejorar la efectividad de la administración pública en el uso racional de los espacios en instalaciones de los organismos que ejercen las funciones estatales y empresariales.



Al comentar sobre estos temas, el Primer Ministro insistió en que hay que respetar el patrimonio; que las acciones que se realicen no rompan la coherencia y la vocación de determinadas áreas. «Tienen que existir un orden y una disciplina en este sentido», apuntó.



TIERRAS EN USUFRUCTO: OTORGAR Y CONTROLAR SU USO



La no explotación de la totalidad de las tierras ociosas entregadas en usufructo; deficiente control sobre la contratación de las producciones e incumplimiento de lo pactado; relaciones de aparcería y ocupaciones ilegales de tierra; y la no afiliación a la Seguridad Social, fueron algunas de las violaciones detectadas en el proceso de entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, a partir de verificaciones fiscales llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República.



Así lo informó al Consejo de Ministros la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, al dar a conocer los resultados de un grupo de acciones que se realizaron en 2020 para controlar el cumplimiento del Decreto Ley 358 y su Reglamento, el Decreto 350, ambos de 2018.



Según significó, las evidencias obtenidas durante el pasado año ratifican la persistencia en el tiempo de un grupo de violaciones como el incumplimiento de los términos de tramitación de los expedientes de solicitud; variaciones no autorizadas de las producciones aprobadas; explotación deficiente de las tierras; falta de control sobre el proceso de contratación de las producciones; entrega indebida de tierras para beneficiar a directivos, familiares y amigos; así como usufructuarios que no trabajan directamente la tierra.



En tal sentido, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, reconoció que, si tras 12 años de iniciados los procesos de entrega de tierras ociosas se siguen manifestando los mismos problemas, ello constituye una muestra evidente de que no es efectivo el sistema que hemos usado para controlarlo. «Hay que cambiar la manera de hacer las inspecciones y los controles estatales», acotó.



La realidad es que a los principales directivos nos ha faltado prioridad para organizar este asunto, porque si bien es cierto que tenemos un control en lo relacionado con la entrega de tierra, no sucede así con el uso que se hace de ella, consideró.



Al reflexionar sobre este tema, el Primer Ministro subrayó la necesidad de que el Ministerio de la Agricultura desempeñe el papel que le corresponde, de conjunto con los gobiernos locales, los cuales tienen una alta responsabilidad, sobre todo, en las direcciones municipales de la Agricultura, donde se constatan las principales debilidades para asumir la tarea.



DESARROLLO HIDRÁULICO EN PINAR DEL RÍO



Considerado como un asunto estratégico para el país, el desarrollo hidráulico tiene un especial seguimiento por parte del Gobierno. De ahí que otro de los temas incluidos en la agenda del Consejo de Ministros correspondió a la propuesta de solución de abasto de agua y saneamiento a la ciudad de Pinar del Río.



Según dio a conocer Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, lo diseñado responde al Programa Integral de Desarrollo Hidráulico, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030 y, a su vez, a una de las indicaciones de la primera visita gubernamental realizada a la provincia.



Como elemento significativo destacó que en la actualidad, la ciudad de Pinar del Río es la que más altos ciclos de abasto de agua tiene de todas las capitales provinciales del país. Como promedio, explicó, la distribución es cada diez días, aunque en los sectores con situación más desfavorable puede llegar a los 20.



A partir del proyecto concebido se prevén acciones de rehabilitación, ampliación, modernización y construcción de nuevas obras, con lo cual se garantizará un servicio diario de abasto de agua potable a través de las redes hidráulicas, para lo cual se han definido dos etapas de trabajo, en un periodo de diez años.



Asimismo, se ejecutarán acciones para solucionar los problemas de alcantarillado y en el drenaje pluvial.



Al valorar la propuesta realizada, el gobernador pinareño, Rubén Ramos Moreno, explicó que su concreción permitirá garantizar el suministro de agua a 152 462 personas, que en la actualidad se encuentran vinculadas al sistema de acueducto, de las cuales solo el 78 % recibe el servicio. Además, se resolverían los grandes problemas del alcantarillado, al que solo está conectado en estos momentos el 56 % de la ciudad.



Como parte de la jornada de trabajo –donde también participaron el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; y el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda– se aprobó, además, la Estrategia Ambiental Nacional para 2021-2025.



Igualmente, la agenda incluyó el análisis de la implementación de la Estrategia Integral de Exportación de Bienes y Servicios al cierre de 2020; el informe resumen de la inspección realizada por la Contraloría General de la República al Ministerio de la Construcción; el estado de cumplimiento de la Política para el Desarrollo del Catastro Nacional y la estrategia para la informatización de los servicios y trámites; así como los nuevos créditos con financiamiento externo para inversiones en el sector hidráulico.