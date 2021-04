De un Congreso a otro: el compromiso intacto del Partido con su pueblo

Al Partido nada relacionado con el presente y futuro de la Patria le es ajeno. Un breve recorrido por la historia de sus Congresos lo demuestra.



1ER. CONGRESO



Del 17 al 22 de diciembre de 1975



«Al llegar hoy a esta Plaza, hemos visto la más grande concentración en la historia de la Revolución. (…) Y lo que nuestro pueblo siente, experimenta en este acto, es esa sensación de seguridad, de continuidad histórica que brinda nuestro Partido; lo que nuestro pueblo quiere expresar en el día de hoy es que siente y que comprende que la Revolución es más fuerte y la Revolución es más segura que nunca».



Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el acto de masas con motivo de la clausura del 1er. Congreso del pcc, en la Plaza de la Revolución, el 22 de diciembre de 1975.



Hitos:



Al Congreso se llega luego de un arduo trabajo de análisis para delimitar las funciones del Partido en relación con el Estado y las organizaciones de masas.



Implicó un amplio movimiento popular, pues todas las organizaciones de masas del país se propusieron compromisos dirigidos a saludar el cónclave.



Participaron 3 166 delegados y 86 delegaciones internacionales invitadas.



El informe central expuso un amplio y contundente resumen que, en la voz de Fidel, describió el camino seguido desde 1959 hasta la fecha, en los ámbitos económico, político y social, lo cual permitió un trazado certero de los objetivos de trabajo para el quinquenio 1976-1980.



Se discutieron la Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba y el proyecto de Constitución de la República de Cuba, así como resoluciones relativas, entre otros temas, a las proyecciones económicas para el quinquenio 1976-1980.



Se aprobó, además, la política de solidaridad de Cuba con los gobiernos progresistas y los movimientos revolucionarios de África, del hermano pueblo de Puerto Rico, y se discutió el apoyo cubano al Movimiento para la Liberación de Angola.



Fueron aprobadas un total de 24 tesis y resoluciones que respondían a los temas objeto de análisis.



Fueron acuerdos esenciales:



Celebrar el referéndum sobre la Constitución y proclamar la Constitución Socialista el 24 de febrero, en homenaje al aniversario 81 de la Guerra Necesaria.

Aplicar la nueva división político-administrativa en la instancia municipal en los meses de abril y mayo de 1976.

Constituir los órganos locales del Poder Popular y trasladar a ellos las correspondientes actividades de producción y servicios de importancia local, durante los meses de noviembre y diciembre de 1976, y los primeros meses de 1977.

Aprobar el Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, con Fidel y Raúl como Primer y Segundo Secretarios, respectivamente.

2DO. CONGRESO



Del 17 al 20 de diciembre de 1980



«Y ustedes han demostrado hoy en los hechos lo que nosotros expresábamos en el Congreso, de la sólida, profunda, indestructible vinculación de nuestro Partido con las masas. Se confirma así la gran verdad de que el Partido es el Partido de nuestro pueblo, y que nuestro Partido existe por el pueblo y para el pueblo».



Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el acto de clausura del 2do. Congreso del PCC, en la Plaza de la Revolución, el 20 de diciembre de 1980.



Hitos:



El periodo que precedió al cónclave estuvo marcado por lo que ya era y sería, en lo adelante, la política a seguir por parte de Estados Unidos contra Cuba: hostilidad, asedio y viles actos terroristas.



Asistieron 1 772 delegados y, una vez más, fue notable la representación internacional, de lo cual resulta una muestra innegable la presencia de 142 partidos comunistas.



En el informe al Congreso, presentado por el Comandante en Jefe, se realizó el análisis del quinquenio anterior, mientras la economía cubana y las perspectivas hasta el año 2000 centraron parte de los debates.



Entre los objetivos de la economía global que fueron objetos de análisis, estuvo el perfeccionamiento del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía.



Fueron aprobadas las proyecciones para el quinquenio 1981-1985 y las líneas generales de la política nacional e internacional.



Se aprobó un total de 18 resoluciones.



Entre los acuerdos esenciales estuvo la aprobación del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado. Fidel y Raúl fueron ratificados en sus cargos.



3ER. CONGRESO



Del 4 al 7 de febrero de 1986



«El Partido, este Partido nuevo, el Partido Comunista de Cuba, todos saben cómo se forjó, cómo se fue creando, cómo surge de la unión de las distintas fuerzas revolucionarias y se va desarrollando, venciendo obstáculos difíciles, errores (…). Se fue también forjando, adquiriendo experiencia, con su participación activa en estos casi 28 años de lucha revolucionaria, abnegada y heroica».



Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la clausura de la sesión diferida del 3er. Congreso del PCC, en el teatro Karl Marx, el 2 de diciembre de 1986.



Hitos:



La propuesta de un nuevo Proyecto de Programa del Partido, y la necesaria consulta popular que implicaba, para su enriquecimiento, dio a este cónclave la peculiaridad de desarrollarse en dos partes, la primera en febrero, y la segunda a finales de noviembre del propio año.



Vale destacar que, a partir del propio 1986, se inicia el trascendental proceso de rectificación de errores y tendencias negativas.



El Informe Central recogió el trabajo desarrollado en función de las directivas del quinquenio 1981-1985, con énfasis en su importancia para la estrategia de desarrollo hasta el año 2000.



En el marco del Congreso, fueron aprobados los lineamientos económicos y sociales para el quinquenio 1986-1990, resoluciones sobre la división político-administrativa del país, modificaciones a los Estatutos del Partido, así como la resolución sobre el perfeccionamiento del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía.



Ya para la segunda sesión, en este caso diferida, la marcha del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, convocado por Fidel en abril del propio año, ocupó un papel protagónico en el debate.



A la primera sesión asistieron 1 784 delegados y alrededor de 500 invitados nacionales y extranjeros. En la sesión diferida participaron 1 723 delegados.



Fueron aprobadas siete tesis y resoluciones y, como Primer y Segundo Secretarios, se ratificaron a Fidel y a Raúl.



Desde la opinión de Fidel, fue «un hecho histórico, la aprobación de nuestro primer Programa. También es, por supuesto, un acto de gran trascendencia en la vida de nuestra Revolución y de nuestro Partido; expresa nuestras aspiraciones, proyectándose hacia el futuro».



4TO. CONGRESO



Del 10 al 14 de octubre de 1991



«Creo, compañeras y compañeros, que nuestro más importante deber, el primero de todos, es que analicemos con mucho realismo la situación actual de nuestro país, que comprendamos con mucha claridad que estamos viviendo un periodo excepcional».



Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la inauguración del 4to. Congreso del PCC, efectuada en el Teatro Heredia, de Santiago de Cuba, el 10 de octubre de 1991.



Hitos:



Fue un cónclave que se desarrolló en momentos muy complejos para la Revolución y para el mundo. Tras la desintegración de la URSS y el derrumbe del campo socialista en los países de Europa del Este, se planteaba un escenario que hizo que Fidel denominara a este como «El Congreso en Armas».



Se analizó la aplicación de las medidas para un Periodo Especial en Tiempos de Paz.



De acuerdo con las circunstancias que vivía el país, un análisis del Programa aprobado en el 3er. Congreso determinó que ya no se ajustaba al momento histórico y, por ende, la actividad partidista tendría por guía las experiencias del proceso de rectificación de errores y las directivas para el periodo especial.



Asistieron 1 772 delegados y también hubo amplia representación de invitados de otras regiones del orbe.



Decisiones acordes al momento histórico:



Los delegados otorgaron facultades excepcionales al Comité Central recién electo, compuesto por 225 miembros, con el fin supremo de preservar la Patria, la Revolución y el Socialismo.

La Resolución sobre el Desarrollo Económico y Social otorgó máxima prioridad a la producción de alimentos.

5TO. CONGRESO



Del 8 al 10 de octubre de 1997



«En el mundo hay conocimientos de mucha gente al servicio de intereses particulares, personales y privados. Esa es la regla, y lo que aquí se ha acumulado en conocimientos y experiencias, está al servicio del pueblo».



Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, en la clausura del 5to. Congreso del PCC, efectuada en el Palacio de Convenciones, el 10 de octubre de 1997.



Hitos:



Los años previos a este Congreso estuvieron matizados por el Periodo Especial en tiempos de paz que, a su vez, fue aprovechado por los enemigos de la Revolución para recrudecer el bloqueo económico mientras, como parte de su afán de hundirnos, nacieron dos engendros: el 24 de octubre de 1992, la llamada Ley Torricelli, y, ante su evidente fracaso, casi cuatro años después, la Ley Helms-Burton.



Antes de la celebración del 5to. Congreso fue discutido por la población el documento «El Partido de la unidad, la democracia y los derechos humanos que defendemos», aprobado posteriormente como una de sus resoluciones. En ese ejercicio, participaron seis millones y medio de cubanos.



Las circunstancias vividas determinaron que el lema central fuera «Este pueblo, este Partido, jamás entregarán su unidad».



La situación económica del país y las estrategias para fortalecerla durante los próximos años, estuvieron entre los objetivos del informe central discutido.



Asistieron 1 500 delegados y fueron aprobadas tres resoluciones.



6TO. CONGRESO



Del 16 al 19 de abril de 2011



Trece años mediaron entre el 5to. Congreso y la convocatoria a 6to., aunque, lógicamente, nunca estuvo el Partido ajeno a la realidad del país, a las urgencias de cada momento histórico, sino todo lo contrario.



«Lo que nunca haremos es negarle al pueblo el derecho a defender su Revolución, puesto que la defensa de la independencia, de las conquistas del socialismo y de nuestras plazas y calles, seguirá siendo el primer deber de todos los patriotas cubanos.



«Nos esperan días y años de intenso trabajo y de enorme responsabilidad para preservar y desarrollar, sobre bases firmes y sustentables, el futuro socialista e independiente de la Patria».



Informe central al 6to. Congreso del PCC, presentado por el entonces Segundo Secretario, General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.



Hitos:



Las complejidades que, en materia de economía, enfrentó el país durante la primera década posterior al 2000, y la profunda crisis que en esa misma línea enfrentaba el mundo, determinaron que fuera ese, precisamente, el eje central del cónclave.



El 1ro. de diciembre de 2010 se había iniciado la discusión del documento Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social. Ese proceso concluyó en febrero de 2011, con la participación de más de 8 900 000 cubanos.



Asistieron al Congreso 986 delegados y 97 invitados.



Se aprobaron tres resoluciones que, además de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, hacían referencia, también, al perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular, el Sistema Electoral y la división político-administrativa.



El 6to. Congreso, como máximo órgano de dirección del Partido, acordó convocar a la Conferencia Nacional, a la cual otorgó facultades para actualizar los métodos y estilo de trabajo, estructuras y política de cuadros del Partido, así como evaluar y fijar conceptos e ideas básicas para modificar los Estatutos y otros documentos normativos internos.



Por primera vez en la historia de estos cónclaves, el Comandante en Jefe no apareció en la nómina del Comité Central del Partido. Daba así, con el ejemplo personal primero, una muestra inigualable del alcance de nuestro concepto de continuidad.



7mo. Congreso



Del 16 al 19 de abril de 2016



«Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos sometidos a consulta por el Congreso, y agradezco la invitación y el honor de escucharme. Los felicito a todos y, en primer lugar, al compañero Raúl Castro, por su magnífico esfuerzo.



«Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida, como Martí, Maceo y Gómez, en marcha indetenible».



Discurso pronunciado por el líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz, en la sesión de clausura del 7mo. Congreso del PCC, en el Palacio de Convenciones, el 19 de abril de 2016.



Hitos:



La implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución implicó que, desde 2011, se generaran transformaciones en los diversos sectores de la economía.



Durante la magna cita, se analizó el Proyecto de Conceptualización del Modelo Económico Social Cubano de Desarrollo Socialista.



También fue prioridad, en la agenda de los delegados, el debate del Programa de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.



Con ojo crítico y en profundidad, se produjo la evaluación de los resultados de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así como su actualización para el próximo periodo.



Esos ejes temáticos fueron concretados en la aprobación de cinco resoluciones, que han devenido guía indispensable en el empeño de construir un socialismo más próspero y sostenible.



Aunque fue este el último Congreso en que contamos con la presencia física del líder de la Revolución Cubana, sus ideales, su espíritu de lucha y su voluntad de hacer frente a cada amenaza que pusiera en peligro la soberanía de la Patria, se mantienen intactos.



8VO. CONGRESO: UNIDAD, CONTINUIDAD Y FE EN LA VICTORIA



Nuestro glorioso Partido se acerca ya a otro momento trascendental de su historia. El 8vo. Congreso llega acompañado de un excepcional apoyo del pueblo a nuestro modelo social, pues las instituciones, los cuadros y cada uno de los hombres y mujeres de este archipiélago, son bastiones contra el asedio económico, las campañas de descrédito y el azote de un virus mortal.



La complejidad del presente nos ha curtido en el cumplimiento del deber, en la voluntad de no dejarnos aplastar por la realidad y crecernos ante ella.



Estos, que siguen siendo tiempos de ¡Patria o Muerte!, nos confirman la validez del socialismo, de la justeza social y, sobre todo, de esa poderosa fuerza que es el Partido Comunista de Cuba.

