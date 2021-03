Altas médicas con rigor para tener menos casos activos (+Audio)

En la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la epidemia, encabezada por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda reconoció que, en medio de la compleja situación epidemiológica, este comportamiento ha sido de los más favorables que hemos tenido durante esta semana.

“Esto nos demuestra que, si nosotros rectificamos las cuestiones que hemos estado analizando en este grupo gubernamental, y lo que se ha estado discutiendo en los Consejos de Defensa Provinciales y Municipales, podremos ir a la meseta, y tendremos el comportamiento que los propios pronósticos están planteando en la evaluación que se ha realizado con los expertos y científicos”, precisó Morales Ojeda.

El viceprimer ministro apuntó que“tenemos que seguir insistiendo en el tema de la promoción y educación para la salud que está relacionado al comportamiento responsable de nuestra población, de cada uno de los cuadros, de cada uno de nosotros en el actuar cotidiano.”

Al reflexionar acerca de la necesidad del cumplimiento de todos los protocolos que están establecidos en el Plan de este grupo gubernamental -los que se han estado evaluando sistemáticamente- consideró que “todavía no logramos ingresar los contactos en todas las provincias, salvo La Habana que no forma parte de este protocolo; todavía no le hacemos el test rápido a todos los sospechosos, no ingresamos con la agilidad a todos los casos como corresponde”.

En este tema, el Presidente Díaz-Canel insistió en la gestión de las altas médicas, cumpliendo con los protocolos establecidos, en primer lugar, la confirmación del resultado negativo de los PCR evolutivos que se realizan a los pacientes de la COVID-19.

En el encuentro, el Jefe de Estado evaluó, minuciosamente, el comportamiento de este asunto en cada territorio del país, un indicador esencial que, si se trabaja bien, favorecerá la disminución de los casos activos de la enfermedad.

Por su parte, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda anunció que, próximamente, equipos de trabajo del Ministerio de Salud Pública visitarán las provincias con el objetivo de evaluar el cumplimiento de cada una de las medidas concebidas en el Plan Nacional de enfrentamiento a la epidemia.

En este tema, el Presidente Díaz-Canel indicó que “los grupos de trabajo que van a salir a recorrer las provincias tienen que ir al detalle, tienen que buscar, escarbar con rigor; porque eso nos va a dar mucha posibilidad de apreciar en el terreno lo que está pasando y trabajar sobre las insuficiencias que sean más notables”.

El mandatario convocó a que “hagan visita de campo en las comunidades, en cada uno de los escenarios, evalúen cómo se hace el pesquisaje, cómo se toman las muestras, cómo se trabajan los centros de aislamiento, los laboratorios, cuál es la demora en la información”.

En ese camino de rigor y control para cortar la transmisión de la enfermedad en Cuba, provincias como La Habana, la de mayor cifra de casos activos y con una dispersión de los contagios en sus quince municipios, sigue trabajando intensamente, como explicó el gobernador Reinaldo García Zapata.

Realizar la pesquisa activa con calidad, identificar el mayor número de sospechosos y contactos, y aislarlos de manera oportuna, así como hacer una efectiva gestión de las altas médicas, son prioridades para las autoridades de esta provincia, que en los últimos quince días se ha mantenido con la tasa de incidencia más alta del país de casos confirmados por cada cien mil habitantes.

Según precisó el gobernador, en la capital ya se han distribuido más de 18 mil 600 frascos de Nasalferón, para su uso en personas vulnerables y otros grupos poblacionales.

“Ese proceso marcha bien, se aplica a los contactos de casos positivos, a los que están en centros para contactos, y hoy también se decidió incorporar los contactos de quienes han resultado positivos al test de antígeno. Es un universo mayor que se incorpora a partir de las manifestaciones que pudieran tener estas personas, que nos permitirá adelantar el tratamiento”, acotó García Zapata.

Durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19, donde también participaron el Segundo Secretario del Comité Central del Partido José Ramón Machado Ventura, y el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, se ofrecieron datos que ilustran la situación epidemiológica de Cuba.

En su presentación habitual, el Ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda señaló que La Habana, Pinar del Río, Granma y Mayabeque reportaron las mayores cifras de casos confirmados durante la semana que concluye.

Junto a la capital -que diagnosticó contagios en sus quince municipios- el territorio mayabequense presenta también una dispersión de la enfermedad en la totalidad de la provincia.