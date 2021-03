COVID-19: un peligro incluso para los más jóvenes

La semana que Cuba ha dejado atrás es una de las tres en que mayor número de casos positivos a la COVID-19 han sido diagnosticados, desde que el coronavirus está marcando la vida en el archipiélago. Así lo informó este lunes el vice primer ministro, Roberto Morales Ojeda, durante la reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la epidemia.



«Dentro de las cuestiones que considero tenemos que seguir revisando en aras de lograr una mayor percepción de riesgo y de peligro, está el número de menores de 18 años que estamos diagnosticando con la COVID-19», alertó Morales Ojeda durante el encuentro que estuvo encabezado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.



Desde el Palacio de la Revolución, en una jornada que además contó con la presencia del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa; del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, así como con la del Comandante de la Revolución y vice primer ministro, Ramiro Valdés Menéndez, algunas cifras compartidas por Morales Ojeda pusieron luz sobre el hecho de que en Cuba los más jóvenes están siendo blancos de esa enfermedad, cuyo impacto y secuelas son impredecibles.



En el transcurso de la epidemia –detalló el Vice Primer Ministro– en el país han sido diagnosticados con la enfermedad 6 427 pacientes menores de 18 años y, de ellos, 308 sin haber cumplido el primer año de vida. Actualmente hay activos 607 menores de 18 años y, de ellos, 50 son menores de un año.



Morales Ojeda hizo hincapié en reforzar la pesquisa con miras a buscar en profundidad entre los más jóvenes. Igualmente resaltó la responsabilidad que asiste a la familia en proteger a ese segmento de la población, y en quienes las secuelas y sus impactos están por ser identificados con total precisión.



Sobre otras aristas de la realidad llamó la atención Morales Ojeda: de los 873 casos diagnosticados como positivos el pasado domingo, 820 son contactos de casos confirmados, «y aun cuando estamos insistiendo en que tenemos que ingresar a todos los contactos, hay contactos que estamos diagnosticando que todavía no están ingresados…, lo cual es un problema».



Un llamado a que sean respetados con rigor los protocolos sanitarios y cada plan de medidas, hizo también Morales Ojeda. «Si eso no lo resolvemos, dijo, va a ser muy difícil que logremos cortar la transmisión como todos queremos y necesitamos».



Mediante videoconferencia, la dirección del país intercambió con las autoridades de los territorios. Fueron conocidos detalles sobre las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Sancti Spíritus, Granma, y Holguín –que han retrocedido–. Igualmente, informaron Artemisa, Villa Clara, Camagüey y Santiago.



En el caso particular de La Habana, el gobernador Reinaldo García Zapata afirmó que se sigue suministrando el Nasalferón –fármaco de nuestra industria biotecnológica, aplicable en gotas para fortalecer el sistema inmunológico–; al tiempo que este lunes comenzó el ensayo clínico, en fase iii, de Soberana 02, experiencia que abarcó 48 sitios clínicos en ocho municipios de la capital, y que en su opinión ha comenzado «muy bien».



EL LENGUAJE DE LAS CIFRAS



En voz del ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, pudo saberse en la reunión que al cierre de la semana nueve (marcada en su final con la fecha del 6 de marzo), el promedio de casos positivos por día fue de 851, cifra que se incrementó en un 3,5 % con respecto al cierre de febrero.



Los mayores niveles de transmisión se presentaron en La Habana, Mayabeque, Pinar del Río, Camagüey, Santiago de Cuba y Granma. Y en estos territorios se concentra el 80,5 % de los casos diagnosticados en el país durante el presente mes (4 106).



En los últimos 15 días, apuntó el titular de Salud, fueron diagnosticados en la Isla 11 617 casos positivos, para una tasa de incidencia de 103,9 por cada 100 000 habitantes. Mantienen el indicador más elevado las provincias de La Habana, Mayabeque, Pinar del Río, y el municipio especial Isla de la Juventud.



Hasta hoy, y desde los primeros momentos de la enfermedad entre la población cubana, la Mayor de las Antillas acumula un total de 350 fallecidos por cuenta del nuevo coronavirus, para una letalidad de un 0,62 %.