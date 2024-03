Yajaira, los cubanos son mi familia (+Audio)

La vida le ha dado el privilegio a esta venezolana, dice, de haber trabajado casi dos décadas al lado de los especialistas cubanos. Ha sido una fortuna, asegura.

“He aprendido muchas cosas con ellos, nos enseñan tantas cosas maravillosas que nos ayudan y las aplicamos en nuestras vidas diariamente, trabajar con ellos es un aprendizaje cada día, somos un equipo, somos familia, son nuestros hermanos cubanos, me gusta el sentido de trabajar que tienen nuestros colegas, su forma de ser es muy bonita”.

Yajaira asegura que es una profesional feliz, realizada, con un aprendizaje constante al lado de los especialistas que llegaron desde Cuba hasta este sitio lejano.

“Tengo 18 años de labor continua con la Misión, y es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, es el aprendizaje maravilloso que jamás olvidaré, me enseñaron a amar la Medicina, me enseñaron a amar a los pacientes, colocan sus corazones en el trabajo, tienen mucho sentido de la ética, es impresionante su preocupación porque cada enfermo reciba el tratamiento que necesita; por eso los arropamos como familia, no son cubanos que llegan desde otro país, son hermanos, y este ASIC se identifica por estar unidos, es un privilegio trabajar con ellos, y ese amor, símbolo de hermandad entre estos dos pueblos será siempre nuestra guía, tenemos un agradecimiento inmenso con la Misión Cubana por ese cariño con nuestra población”, asevera.

Su vida ha sido de constante crecimiento, confiesa Yajaira.

“He crecido mucho, tengo mi segunda carrera, soy Licenciada en Turismo y estudio Sicología, el cubano tiene un toque especial, su cultura me enamoró y me gustaría seguir trabajando con la rama de la salud, con la misión cubana”.

Hoy Yajaira siente que en Guasdualito, esa ciudad venezolana fronteriza con Colombia, ha crecido una familia.

“Los pacientes que llegan a esta institución siempre agradecen a venezolanos y cubanos, y es un sentimiento lleno de ternura, los cubanos en nuestro ASIC son muy queridos, caminan por el pueblo y la gente los saluda, ¿Cómo está, Doctor, Doctora? Allí está el agradecimiento de esos pacientes”.

Las historias cotidianas se repiten en esa larga hoja de servicios médicos internacionalistas.

“Tengo un amigo que fue operado de apendicitis, lo ingresaron, lo operaron, estuvo delicado y viene aquí a saludar, a visitarnos y agradecer, el dice que nació de las manos de los cubanos, primero Dios y después los cubanos, nos dice cada vez que llega a este lugar”.

Para Cuba, para sus colegas, amigos y hermanos de siempre, un mensaje.

“Mi mensaje es de amor y respeto, que sigan siendo esa fortaleza en la Medicina, tienen mucho que dar para el mundo, ustedes llevan su amor, sus conocimientos, han enseñado a tantos países, tantas personas que se motivan a estudiar Medicina gracias a los especialistas cubanos, en nuestro país las tasas de salud han crecido gracias a los médicos de la isla caribeña, y siempre son un ejemplo a seguir porque todo lo que hacen, lo hacen de corazón”.

Esos son los sentimientos de Yajaira, que vuelve a abrazarnos cuando nos despide para repetirnos una idea: los cubanos son nuestra familia.