Xi Jinping aboga por una competencia saludable y sin confrontación entre China y EEUU

Al pronunciar un discurso en una ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca, Xi señaló que está visitando Estados Unidos por invitación de Trump para continuar su amistad, ampliar la cooperación y promover el bienestar de los dos pueblos.

China y Estados Unidos deben fortalecer la comunicación, cooperar con sinceridad y coexistir en paz, agregó.

Xi indicó que él y Trump alientan a los departamentos gubernamentales, tales como los encargados de relaciones exteriores, asuntos económicos, cooperación financiera, aplicación de la ley e intercambios entre personas, a ponerse al día en el fortalecimiento del contacto.

La cooperación entre China y Estados Unidos quizá no resuelva todos los problemas en el mundo, pero muchos serían difíciles de resolver sin ella, expresó Xi.

China mantiene su puerta ampliamente abierta y da la bienvenida a las empresas estadounidenses que deseen invertir y hacer negocios en China, destacó Xi.

“Esperamos que las empresas chinas sean tratadas de manera justa aquí en Estados Unidos. Trabajando juntos, podemos alargar la lista de cooperación y acortar la lista de problemas”.

Tanto China como Estados Unidos son naciones líderes en inteligencia artificial, indicó Xi, y señaló que ambos países tienen tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la inteligencia artificial para bien, así como de garantizar que su desarrollo esté siempre bajo el control humano y contribuya al bienestar de las personas.

En materia de lucha contra los narcóticos y aplicación de la ley, la parte china está dispuesta a reforzar la cooperación con Estados Unidos, afirmó Xi.

“Nuestras dos partes también podrían incrementar los vuelos directos para facilitar los viajes y el comercio bidireccionales”.

China y Estados Unidos no necesitan evitar hablar de la competencia, pero la competencia debe ser saludable y mantenerse dentro de unos límites, mencionó, y añadió que debe ser una carrera para ponerse al día el uno con el otro, no una lucha en la que uno gane o pierda.

China y Estados Unidos deben mantener la línea de no conflicto y de no confrontación, afirmó Xi.

“Sin duda podemos encontrar la vía correcta para que nuestros dos grandes países se lleven bien en este planeta que ambos consideramos nuestro hogar”.

Las fuerzas armadas chinas y estadounidenses deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis, dijo Xi, y añadió que la trampa de Tucídides puede ser superada.

Xi anunció una invitación para que 100 000 jóvenes estadounidenses visiten China con fines de intercambio y estudio durante los próximos cinco años. También declaró que, en unos días, una pareja de pandas llegará a su nuevo hogar en el Zoológico de Atlanta para encontrarse con el pueblo estadounidense.

Xi destaca que el intercambio de visitas entre líderes de China y EEUU en tan poco tiempo es inédito

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrece una ceremonia de bienvenida para el presidente chino, Xi Jinping, quien realiza una visita de Estado a Estados Unidos, en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2026. Foto: Xinhua.

El presidente de China, Xi Jinping, pidió poner en práctica la nueva visión de una relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos y encontrar la forma correcta en la que las dos importantes naciones se lleven bien.

Xi hizo los comentarios al reunirse en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Xi señaló que el intercambio de visitas entre los jefes de Estado de China y Estados Unidos en menos de medio año no tiene precedente en la historia de los lazos China-Estados Unidos.

Él y Trump han mantenido la comunicación a través de diversos canales y han trabajado juntos para dirigir el gigantesco barco de la relación China-Estados Unidos, dijo Xi.

Luego de señalar que, en mayo de este año, él y Trump acordaron trabajar en favor de construir una relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos, Xi señaló que la nueva visión refleja la realidad de las relaciones China-Estados Unidos, encarna las expectativas para el futuro, y es un importante paso adelante para que los dos países encuentren la forma correcta de llevarse bien, dijo.

Las dos partes necesitan trabajar en favor de una relación caracterizada por la cooperación como pilar, una competencia moderada, diferencias manejables y promesas de paz, dijo Xi.

El presidente chino señaló que China y Estados Unidos deben, y sin duda pueden, alcanzar el beneficio mutuo, resultados de ganancia compartida a través de la cooperación práctica, ayudarse mutuamente a tener éxito a través de la competencia saludable, manejar de manera apropiada las diferencias y buscar elementos en común a la vez que respetan las diferencias, y construir la paz a través de alentar la confianza mutua de manera que la relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y Estados Unidos pueda beneficiar de mejor manera a ambos pueblos y a la población de todo el mundo.

Xi hizo énfasis en que los equipos económico y comercial de los dos países realizaron una nueva ronda de consultas y llegaron a un nuevo acuerdo conjunto, lo cual es una buena noticia para las industrias y los habitantes de los dos países, así como para la economía mundial.

Luego de señalar que la cooperación es un proceso recíproco, Xi dijo que una estable relación económica y comercial China-Estados Unidos exige a ambos ampliar la lista de la cooperación y reducir la lista de los problemas.

Mientras las dos partes defiendan el espíritu de igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo, es posible encontrar una salida para los problemas, dijo Xi.

El presidente chino expresó la esperanza de que las dos partes trabajen en la misma dirección, permanezcan comprometidas con el principio del beneficio mutuo y de la cooperación de ganancia compartida, y promuevan el desarrollo sostenido, estable y firme de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos.

Xi indicó que aunque China y Estados Unidos, ambos países importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), compitan en la IA, tienen aún más razones para cooperar.

Las dos partes deben aprovechar sus respectivas fortalezas en la IA en lugar de recelar el uno del otro, dijo Xi, y agregó que las dos partes pueden seguir participando en el diálogo sobre la IA, intercambiando puntos de vista sobre sus riesgos y beneficios, y seguir trabajando juntas para evitar su uso indebido y su abuso.

Las dos partes deben mantener el control humano sobre las tecnologías de la IA, defender el enfoque centrado en las personas y el principio del uso de la IA para el bien, así como asegurarse de que la IA sirva al progreso humano, agregó.

Xi enfatizó que la postura de la parte china sobre la salvaguarda de la reunificación nacional y la integridad territorial es inequívoca.

Se espera que la parte estadounidense se apegue a la postura correcta de oposición a la “independencia de Taiwan” y que maneje la cuestión de Taiwan con cautela con el fin de sentar una base sólida para la cooperación estratégica China-Estados Unidos y el desarrollo de las relaciones bilaterales, dijo Xi.

Por su parte, Trump dijo que la visita de Estado de Xi a Estados Unidos es una gran visita, y agregó que tanto Estados Unidos como China son países importantes y que él y Xi son buenos amigos y han mantenido una cooperación a fondo y cercana.

Con certeza, las relaciones Estados Unidos-China serán bien manejadas bajo la conducción de ambos jefes de Estado, dijo.

La más reciente ronda de consultas económicas y comerciales entre los equipos de las dos naciones produjo nuevos resultados, dijo Trump, y exhortó a las dos partes a continuar con el diálogo para llegar a un acuerdo mejor.

Luego de señalar que la IA influye sobre el futuro de la humanidad, Trump indicó que Estados Unidos y China deben mantener el diálogo y fortalecer la cooperación en este tema.

Los dos jefes de Estado intercambiaron además puntos de vista sobre importantes temas internacionales y regionales, incluyendo la situación en Medio Oriente, la crisis de Ucrania y la península de Corea.

Los dos líderes confirmaron también que sus respectivos países se apoyarán mutuamente en la realización de la Reunión de Líderes Económicos del APEC 2026 y la Cumbre de Líderes del G20.