Vietnam felicita a Cuba por el Día de la Rebeldía Nacional

En tanto, el primer ministro Le Minh Hung remitió un mensaje de congratulación a su homólogo cubano, Manuel Marrero, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, envió un telegrama de felicitación a su par de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung transmitió sus felicitaciones a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, con motivo de la conmemoración del 26 de julio de 1953, reportó la Agencia Vietnamita de Noticias.

En aquella fecha, más de un centenar de jóvenes, encabezados por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, asaltaron divididos en dos grupos los cuarteles Moncada, en la ciudad de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, ambos en la zona oriental del país.

Aquella gesta es considerada el motor inicial que despertó la conciencia nacional y la lucha revolucionaria que triunfó el 1º de enero de 1959.