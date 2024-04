Vicecanciller cubana intercambia con organizaciones y Partidos venezolanos sobre impactos del bloqueo (+Audio)

“Vengo de una Cuba que está pasando por un momento difícil, ahora el cerco se perfecciona, hay una decisión del Gobierno de Estados Unidos de apretar, casi hasta la asfixia, en el propósito de doblegar el espíritu de los cubanos y rendirnos por necesidad, por hambre, para cumplir un objetivo político, lo cual es vergonzoso”, señaló.

En el diálogo estuvieron presentes Mercedes Chacín y Carlos Ron, Viceministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jimmy Gudiño, Concejal de Caracas, diputados y representantes de instituciones y Partidos políticos de la nación hermana, así como un nutrido grupo de integrantes del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba.

En un recuento histórico de los severos daños del bloqueo contra la isla, desde que se decretara oficialmente en 1962, la Vicecanciller cubana recordó que se ha pasado a una etapa cualitativamente superior, con prohibiciones que crecieron a lo largo de los años, desde los obstáculos para comerciar, comprar en terceros países, no permitir a los ciudadanos norteamericanos visitar Cuba, asimismo, prohibiciones para que la Mayor de las Antillas comercie con subsidiarias de compañías norteamericanas, como resultado de la Ley Torricelli.

A esto se le suman las sanciones a barcos que entren a puertos cubanos, impedimentos al desarrollo del turismo de ciudadanos norteamericanos, el cerco a las inversiones extranjeras, la aprobación de la Ley Helms Burton, entre otras medidas de alto impacto.

Sobre el tema, enfatizó: “y así el bloqueo va engordando para poner obstáculos a Cuba y tapar las salidas que íbamos encontrando para salir de los momentos difíciles en el desarrollo del país; la cualidad que le puso Bush a esta política fue la persecución financiera: Nuestro país tiene prohibido usar el dólar en sus transacciones; a partir del desarrollo de la informática, con el Plan Bush del 2004, se incrementó la persecución a las transacciones financieras desde y hacia Cuba de cualquier parte del mundo, el cerco financiero se cerró, incluso, bancos que tenían representación permanente en Cuba cerraron sus oficinas y se marcharon del país, muchas entidades bancarias que tenían relaciones con Cuba fueron multadas con miles de millones de dólares, lo cual significó una complicación adicional para el funcionamiento de nuestra economía”.

Luego del Gobierno de Barack Obama, que decidió aplicar una política de normalización de relaciones con Cuba, con la Administración Trump, el bloqueo tomó dimensiones nunca antes alcanzadas, insistió la diplomática.

“Es una política que primero la Administración de Trump llamó de reforzamiento y luego de máxima presión y esto es cualitativamente diferente, no tiene precedentes a la etapa anterior de casi 60 años. ¿Cuál fue la estrategia de este grupo, sobre todo de personajes de origen cubano que se unieron a la Administración Trump? La respuesta es clara: privar a Cuba de fuentes de ingreso a nuestro país, asfixiarnos, a mediados del 2019 esta maquinaria comenzó a funcionar y se aplicó una medida tras la otra para exterminarnos y ahogar la economía cubana”, señaló.

Aplicación del título III de la Ley Helms Burton, reforzamiento de la prohibición de inversiones en Cuba, de los vuelos regulares y los viajes de cruceros, y la emisión de una lista negra de más de 400 entidades cubanas con las cuales ningún norteamericano puede tener una transacción, la obstrucción a los programas de colaboración y servicios médicos en el exterior, el cerco a los envíos de remesas familiares, persecución a los envíos de combustibles a Cuba, una medida tras la otra para ahogar literalmente a la isla, dijo la vicecanciller.

Recordó que se aplicó una cláusula de la Ley Helms Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses o cubano-estadounidenses, cuyas propiedades fueron nacionalizadas en Cuba a principios de la Revolución, presentar demandas en tribunales de EEUU contra empresas norteamericanas o extranjeras que estuviesen operando o haciendo algún negocio con esas propiedades nacionalizadas, “y esto abrió la caja de Pandora, el blanco era la inversión extranjera en Cuba, un elemento esencial para el desarrollo de la economía cubana, a partir de entonces, ante esos chantajes, hombres de negocios no invirtieron en la isla, también se hicieron disposiciones contra los viajes a Cuba de ciudadanos norteamericanos”, aclaró.

Más adelante, puntualizó que nueve días antes de dejar la presidencia, Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, “es abominable, no lo somos, Cuba es víctima del terrorismo, pero eso no es gratuito, tiene consecuencias, no es simbólico, no solo ataca el prestigio de Cuba, estar en esa lista tiene graves consecuencias porque endurece las regulaciones y prohibiciones del bloqueo, sobre todo en el ámbito financiero, le hace difícil a Cuba realizar sus operaciones financieras, acceder a créditos, cuando nuestra isla fue puesta en esa lista en enero 2021, se fueron más de 30 bancos que estaban trabajando con Cuba, es la política de máxima presión, que trata de conseguir lo que dice el memorándum Mallory, por la vía de presiones económicas, deteriorar el nivel de vida de la población para generar hambre, desesperación y derrocar el gobierno, eso es lo que busca esta política del bloqueo” recalcó Vidal Ferreiro.

En otra parte de su intervención subrayó que Biden no cambió esta política. Muy contrario a lo que preconizó en su campaña electoral, el bloqueo se mantiene intacto y más reforzado. Sólo en su mandato reabrió el Consulado en nuestro país, y se restablecieron los vuelos regulares de las aerolíneas a otras provincias cubanas por presión de los propios cubanos residentes en esa nación.

“Cuba lamentablemente es un tema de política interna en EEUU, y siempre se toman decisiones a favor o en contra de Cuba en función de qué voto me vas a dar o qué voto me vas a quitar, es lamentable, pero dice mucho de la sacrosanta corrupta democracia de esa nación, donde lo que funciona es ese criterio, y los intereses de pequeños grupos que secuestran la política hacia un país y hacen sufrir a un pueblo entero”.

Consideró que “esa política ha fracasado en el objetivo último de provocar el derrocamiento del Gobierno cubano y de la Revolución, pero sí ha tenido éxito en deteriorar el nivel de vida de la población, y eso hay que denunciarlo con fuerzas, causa daños a nuestro pueblo, es una política cruel, que lacera a nuestros ciudadanos, hay que ponerlos en evidencia, porque ellos tratan de ocultar al mundo que las causas fundamentales de los males y de los problemas que enfrentan los países bajo sanciones y medidas coercitivas son ellos, y tratan de pasar la responsabilidad a nosotros, esa tergiversación de la verdad no se puede permitir”, enfatizó.

En el intercambio, los participantes se interesaron por temas relativos a las medidas en Cuba para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el incremento de la emigración, la necesidad de insertarse en las redes sociales frente a las campañas mediáticas que presentan otro mundo virtual. También se reafirmó la solidaridad con la isla, y la urgencia de seguir denunciando en todas partes esta política genocida.

A propósito, la vicetitular de Relaciones Exteriores reafirmó: “Estamos en esta situación difícil, los cubanos como los venezolanos somos luchadores, estamos en situaciones muy adversas, operar como país con este cerco y romperlo no es tarea fácil, a veces encontramos fisuras y brechas, y ellos nos monitorean para cerrarlas, buscamos vías alternativas con países que quieren comerciar con Cuba, para evadir este monstruo que es el bloqueo, también desde lo interno, hacemos cambios para impulsar la economía en medio de este cerco y rectificando cosas que nos han salido mal “.

Finalmente, la Viceministra de Relaciones Exteriores reafirmó la posición inquebrantable de Cuba de no dejarse vencer, porque “el cubano es inventivo, creativo, con esa creatividad estamos en este proceso dentro del país para buscar salidas y romper el bloqueo para seguirlo denunciarlo y lograr que algún día ese abuso contra el pueblo de Cuba cese”, finalizó.