Trump suspenderá los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas

Según la publicación que hizo en Truth Social, la decisión la tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quienes le habrían solicitado que detuviera “la fuerza destructiva” que, reiteró, se tenía previsto desplegar “esta noche” contra Irán.

“Conforme a conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que suspendiera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un periodo de dos semanas”, anunció Trump.

El mandatario afirmó que la suspensión sería un “alto el fuego” de “doble vía”. Señaló que la razón para adoptar la medida es que Estados Unidos ya "ha cumplido y superado todos sus objetivos militares" y que las partes se encuentran "muy avanzadas" en la redacción de un acuerdo definitivo sobre "paz a largo plazo" con Irán y "paz en Oriente Medio".

En su declaración, Trump indicó que Washington recibió una propuesta de 10 puntos presentada por Teherán, la cual consideró "una base viable" para negociar. "Casi todos los diversos puntos de controversia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado", sostuvo.

Israel acordó un alto el fuego temporal con Irán

Israel aceptó sumarse a un alto el fuego temporal de dos semanas en el conflicto con Irán, según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca citado por CNN. La tregua implicaría la suspensión de los bombardeos israelíes mientras continúan las conversaciones diplomáticas.

EE.UU. acepta propuesta iraní de 10 puntos como base para conversaciones bilaterales

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este martes que las Fuerzas Armadas nacionales “cesarán sus operaciones defensivas” únicamente bajo la condición de que se detengan de manera verificable los ataques contra el territorio y los intereses de la nación persa.

La declaración del jefe de la diplomacia iraní se produce en medio de un intenso intercambio de comunicaciones indirectas y gestiones de mediación regional, particularmente desde Islamabad.

En el texto del pronunciamiento oficial, Araghchi expresó su agradecimiento explícito al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y al jefe del Ejército pakistaní, Asim Munir, por sus esfuerzos “para poner fin a la guerra en la región”, en un claro reconocimiento al papel de vecindad estratégica que desempeña la nación asiática en la búsqueda de una desescalada.

El canciller iraní detalló los entresijos del momento diplomático actual, precisando que su declaración responde directamente a una solicitud formal del jefe de Gobierno pakistaní.

En este contexto, mencionó la existencia de una petición por parte de Estados Unidos para entablar negociaciones sobre la base de una propuesta de 15 puntos, así como un anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la aceptación del marco general de la propuesta iraní de 10 puntos como base para las conversaciones entre las partes.

“Por la presente declaro, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán: Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas”, manifestó Araghchi con tono firme ante los medios estatales.

El canciller añadió una precisión de vital importancia para la economía global y la seguridad del tráfico marítimo energético. “Durante un periodo de dos semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz, mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas”, esclareció.

Este pronunciamiento del alto funcionario persa se conoce apenas horas después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, difundiera a través de sus canales oficiales que aceptó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán.

No obstante, la Casa Blanca condicionó dicha medida a que la República Islámica acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, punto neurálgico por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

En un comentario posterior a lo antes dicho, el presidente estadounidense indicó que Washington recibió una propuesta de 10 puntos presentada por Teherán, la cual consideró “una base viable” para negociar.

Ante este escenario de aparente repliegue táctico, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán emitió un comunicado en el que evaluó el desenlace de las últimas horas como un triunfo estratégico para la nación.

En el texto difundido por medios locales, el organismo de defensa aseguró que, al aceptar las condiciones de negociación planteadas por Teherán para acordar un cese al fuego durante dos semanas, Washington y Tel Aviv sufrieron “una derrota innegable, histórica y aplastante”.

Asimismo, el Consejo enfatizó que EE.UU. “se ha visto obligado a aceptar la propuesta de 10 puntos de Irán”, lo que interpretan como un reconocimiento implícito a la capacidad de disuasión y al posicionamiento firme de la diplomacia persa en defensa de su soberanía territorial.

(Con información de agencias)