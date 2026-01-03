Trump sobre Venezuela: Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura

Las palabras de Trump fueron ofrecidas en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, luego que en horas de la madrugada el propio mandatario estadounidense confirmara una serie de bombardeos contra Venezuela y el secuestro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

«Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en EE.UU. y quieren regresar a su país como su patria. No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela», expresó Trump, quien agregó que su Gobierno no va «a permitir que eso suceda».

«Ya llegamos (…) y nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos hasta que, en esencia, podamos ejecutarlo, hasta que se produzca una transición adecuada», resaltó Trump en compañía del secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros altos funcionarios de su administración.

EE.UU. prepara «una segunda ola» de bombardeos

Entre tanto, Trump anunció que el Pentágono está listo «para lanzar un segundo ataque mucho mayor» contra Venezuela «si fuera necesario». «Así que estábamos preparados para una segunda oleada si fuera necesario», remarcó el mandatario estadounidense quien afirmó que desde su administración ya han asumido «que sería necesaria una segunda ola» de ataques militares.

«Pero ahora probablemente no lo sea. La primera ola. Si prefieres llamarlo así, el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para una segunda ola, una ola mucho más grande, de hecho», adelantó Trump.

«Gigantescas compañías petroleras estadounidenses» entrarán en Venezuela

Durante su discurso, Trump señaló que a partir del control político que asegura ejecutará en Venezuela, se dará paso a que las «gigantescas compañías petroleras estadounidenses» entren a explotar los recursos energéticos venezolanos.

«Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso. Un fracaso total durante mucho tiempo. No estaban extrayendo casi nada en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo y lo que podría haber ocurrido».

«Vamos a tener a nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses. Las más grandes del mundo. Entrar, gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura que está muy dañada», dijo Trump, quien afirmó que al intervenir en «la infraestructura petrolera» venezolana, el país comenzará «a generar ingresos».

Tomado de Rusia Today.