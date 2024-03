Tribunal ordena arresto de autores del atentado del Crocus City Hall en Moscú

Los cuatro atacantes fueron arrestados por un mes y 28 días, hasta el 22 de mayo. Según el tribunal, los ciudadanos con nacionalidad de Tayikistán, Dalerdzhon Mirzoyev, Rachabalizoda Saidakrami, Shamsiddin Fariduni y Muhammadsobir Fayzov «como parte de un grupo organizado armado, participaron en el tiroteo contra ciudadanos de la Federación de Rusia que se encontraban en el edificio Crocus City Hall» y luego «prendieron fuego al edificio».

Dos de los terroristas se declararon culpables en su totalidad. Según RT, los atacantes podrían enfrentar cadena perpetua si son declarados culpables.

El atentado terrorista

Un grupo de terroristas, con ropa de camuflaje y armados con fusiles, irrumpieron la noche del 22 de marzo en la sala de conciertos Crocus City Hall y abrieron fuego contra los presentes. Los autores también utilizaron un líquido inflamable para prender fuego al lugar.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que «los atacantes intentaron escapar y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, Kiev les había preparado una ruta para cruzar la frontera«.

Las informaciones oficiales rusas, confirman que durante las acciones de investigación en el lugar de los hechos se incautaron 4 equipamientos de combate, más de 500 cartuchos y 28 cargadores. También dos fusiles de asalto Kaláshnikov. Además, en el proceso de detención, en el carro de los terroristas fueron encontrados una pistola Makarov y un cargador de fusil de asalto Kaláshnikov.

La masacre del viernes se saldó con al menos 182 muertos. Es el ataque más mortífero en Moscú desde los inicios de la década del 2000

La reivindicación del Ejército Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

Durante las últimas horas, el gobierno ruso expresó que no le dará crédito a la reivindicación del ISIS del atentado en Moscú. “La investigación está en curso y la administración presidencial se equivocaría si hiciera comentarios sobre el desarrollo de la investigación. No lo haremos”, afirmó el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, ante la prensa.

Las autoridades rusas no han mencionado hasta ahora esta reivindicación yihadista. Los servicios de seguridad y el presidente Putin apuntaron en cambio a un presunto vínculo de los atacantes con Kiev.

“Se habló solo de datos preliminares, aún no ha habido hipótesis”, explicó Peskov e insistió: “Hay que esperar la información de los cuerpos de seguridad”.

Además, Peskov defendió la actuación de los servicios de seguridad rusos.

“Los servicios de seguridad trabajan incansablemente y hacen frente a todas las amenazas, a todos los desafíos que afronta nuestro país y nuestra sociedad”, añadió el portavoz.

Peskov aseguró que “la lucha contra el terrorismo es un proceso permanente que exige una plena cooperación internacional”, subrayó, para añadir que actualmente, en este “periodo de confrontación, agudizado al máximo, no es que no haya cooperación en plena medida, no la hay en ninguna medida”.