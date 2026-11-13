To Lam recibe al canciller cubano Bruno Rodríguez, enviado especial del Partido y el Gobierno

El canciller cubano fue recibido por el secretario general y presidente de Vietnam, compañero To Lam, a quien trasladó un abrazo fraterno del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante el encuentro, se destacaron los históricos, especiales y multifacéticos vínculos existentes entre los dos países socialistas y la voluntad de Cuba de continuar consolidándolos.

A su vez, se abordaron los graves daños que provoca al pueblo cubano, el reforzamiento del bloqueo estadounidense, el cerco energético y las sanciones secundarias.

Por su parte, el compañero To Lam Vietnam reafirmó su solidaridad y apoyo permanente a la superación de las dificultades y los desafíos que enfrenta el pueblo cubano, al tiempo que el titular de la diplomacia cubana agradeció la permanente solidaridad y el apoyo invariable del Partido, el Gobierno y el Pueblo vietnamitas.