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To Lam recibe al canciller cubano Bruno Rodríguez, enviado especial del Partido y el Gobierno
Fotos: Tomadas de Cubadebate

To Lam recibe al canciller cubano Bruno Rodríguez, enviado especial del Partido y el Gobierno

Con información de Cubadebate y la página de Facebook de la Cancillería Cuba

Viernes, 13 Noviembre 2026 12:48

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, inició este 13 de noviembre la visita oficial a la República Socialista de Vietnam, en calidad de Enviado Especial del Partido y el Gobierno cubanos.

El canciller cubano fue recibido por el secretario general y presidente de Vietnam, compañero To Lam, a quien trasladó un abrazo fraterno del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante el encuentro, se destacaron los históricos, especiales y multifacéticos vínculos existentes entre los dos países socialistas y la voluntad de Cuba de continuar consolidándolos.

A su vez, se abordaron los graves daños que provoca al pueblo cubano, el reforzamiento del bloqueo estadounidense, el cerco energético y las sanciones secundarias.

Por su parte, el compañero To Lam Vietnam reafirmó su solidaridad y apoyo permanente a la superación de las dificultades y los desafíos que enfrenta el pueblo cubano, al tiempo que el titular de la diplomacia cubana agradeció la permanente solidaridad y el apoyo invariable del Partido, el Gobierno y el Pueblo vietnamitas.