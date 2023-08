Seis nuevos países son miembros de pleno derecho de los Brics

La expansión de los Brics fue uno de los principales temas de la cumbre de tres días en Sudáfrica.

“Como los cinco miembros de Brics, hemos llegado a un acuerdo sobre los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos del proceso de expansión”, afirmó Ramaphosa en la última jornada de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del grupo, que arrancó el martes en Johannesburgo.

BRICS is a diverse group of nations.



It is an equal partnership of countries that have differing views but a shared vision for a better world.



As the five #BRICS members, we have reached agreement on the guiding principles, standards, criteria and procedures of the #BRICS…