Rusia y Ucrania realizan intercambio de 175 prisioneros en vísperas de la Pascua como parte de la tregua

Además, siete ciudadanos rusos residentes en la provincia de Kursk, detenidos ilegalmente, también fueron liberados.Los Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores en el regreso del personal militar ruso, precisó el organismo.

El jueves, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció una tregua humanitaria por la Pascua. El alto el fuego se extiende desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del 12 de abril.

“Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de Rusia”, expresaron desde Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, destacó el carácter humanitario de la medida.

“La luminosa festividad de la Pascua es una celebración tanto para nuestro país como para Ucrania”

Peskov subrayó que Rusia busca una paz “duradera y estable”, no una tregua temporal. Según el portavoz, la paz podría llegar “ya hoy mismo” si el líder ucraniano, Vladímir Zelenski, adopta la decisión adecuada.