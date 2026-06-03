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Rusia reafirma su apoyo a Cuba frente a presiones sin precedentes

Rusia reafirma su apoyo a Cuba frente a presiones sin precedentes

Tomado de Prensa Latina

Miércoles, 03 Junio 2026 11:22

Rusia expresa su firme solidaridad y respaldo a Cuba frente la presión externa sin precedentes sobre la isla, declaró hoy el canciller, Serguéi Lavrov, en un telegrama de felicitación dirigido al expresidente cubano Raúl Castro.

Lavrov, quien envió este miércoles el mensaje al líder de la Revolución Cubana con motivo de su 95 cumpleaños, expresó que, «en el contexto de la presión externa sin precedentes a la que se enfrenta el pueblo cubano, reiteramos nuestra firme solidaridad y apoyo».

El canciller agregó que Rusia y Cuba continuarán trabajando «mano a mano» para fortalecer la cooperación y su coordinación en los foros internacionales, con el propósito de contribuir a la construcción de un orden mundial multipolar más justo.

Lavrov también recordó con especial calidez sus encuentros con Raúl Castro, así como las conversaciones francas y sustanciosas que mantuvieron. «Le deseo buena salud, una fortaleza espiritual inagotable y bienestar», concluyó el jefe de la diplomacia rusa.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministren petróleo a Cuba, y declaró el estado de emergencia ante una supuesta amenaza procedente de la isla para la seguridad nacional.

La medida exacerbó la escasez de combustible en La Habana, afectando a la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.

El gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.