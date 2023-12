Ronald y Juan Antonio, desde Cuba, recibir el abrazo del pueblo venezolano (+Audio)

El Estado Bolívar es el más grande en extensión de la República Bolivariana de Venezuela y abarca una superficie de más de 240 mil km² lo que representa casi el 27 % del territorio nacional.

Limita al norte con el río Orinoco y los estados Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Guárico; al sur con Brasil; al suroeste con el Estado Amazonas; y al este con el territorio del Esequibo. Tiene hermosos parajes, ciudades hermosas, comunidades muy humildes, y una rica historia. Hasta allí llegan las Brigadas Médicas Cubanas para dar salud a un pueblo que tanto necesita de atención y amor.

Los Doctores Ronald Peña Pérez y Juan Antonio Ramos Rodríguez son especialistas en Medicina General Integral y desde su llegada fueron ubicados en ese gran Estado.

Ronald es holguinero, hace sólo meses arribó a Venezuela, y Juan Antonio llegó desde la indómita Santiago de Cuba hace más de cuarenta meses y acaba de regresar a la Patria con el cumplimiento exitoso de su misión. Ambos tienen los mismos sentimientos y motivaciones que un día les hicieron decir sí para cumplir su deber internacionalista.

“Esta es mi primera misión, es la oportunidad para crecer como ser humano, como profesional, para reafirmar mis ideales martianos, fidelistas, bolivarianos y ayudar al pueblo venezolano, para elevar los indicadores de salud”, dice Ronald, mientras que Juan Antonio afirma que en más de tres años “uno se enfrenta a nuevos retos profesionales, aquí se ha elevado nuestro potencial científico y profesional, y hoy soy un joven más preparado como médico intensivista para regresar a mi tierra”.

Ronald Peña concluyó dos posgrados en Oftalmología Clínica y Lengua Inglesa, tiene 26 años de edad. Labora en el Centro de Diagnóstico Integral CDI UD-337 en la zona Core 8, ubicada en Puerto Ordaz, un sector de la Ciudad Guayana en el municipio Caroní.

Este profesor de inglés y oftalmólogo ya tiene historias que cuenta con orgullo.

“El pueblo venezolano demanda de mucha atención, me gusta hablar con los pacientes, saber cómo puedo ayudarlos humanamente y también desde el punto de vista médico, y eso es motivo de mucho orgullo, porque me siento muy útil”, asevera.

El Doctor Juan Antonio Ramos Rodríguez, también especialista en Medicina General Integral cursó un Diplomado en Cuidados Intensivos, trabajó en el Centro de Diagnóstico Integral Regional Castillito, en Puerto Ordaz, una de las instituciones más renombradas del país.

“Es uno de los CDI mas importantes para la atención a pacientes graves y críticos, ventilados y no ventilados, todo ello requiere mucha preparación y una alta responsabilidad, y lo hicimos con mucha ética y profesionalidad”, significa.

Ambos médicos, en el Estado Bolívar, fundaron sus sueños de ser internacionalistas y de ser mejores seres humanos.

Ronald recuerda una anécdota que todavía le estremece. “Como parte de mi labor debo extraer cuerpos extraños de la conjuntiva de personas que vienen aquejados a mi consulta, y ese paciente estaba complicado, porque tenía un cuerpo extraño en la córnea, le propuse ir a un hospital y dijo que quería ser atendido por los cubanos, imagínate cuánta emoción, finalmente logramos extraerle el cuerpo extraño y se marchó muy feliz”.

Y este fue su mensaje al pueblo bolivariano: “A los venezolanos les digo que estamos aquí, que somos hermanos, que cuenten con nosotros para mejorar su salud”.

El Doctor Juan Antonio, emocionado, le preguntamos con qué sentimientos y compromisos regresa a la isla y la respuesta no se hace esperar: “de Venezuela me llevo la satisfacción del deber cumplido, de ayudar a los necesitados, de haber brindado una atención medica de calidad y me llevo lo más importante, el abrazo del pueblo venezolano”, concluye.