Roilán, rehabilitar, la vuelta a la vida (+Audio)

“Cuando llegué me ubicaron en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Rural de Santa Ana, un pueblo con excelentes habitantes, las condiciones no eran buenas, allí no hay agua corriente, teníamos que bañarnos con agua de lluvia, hay mala conexión a Internet, y yo dejé mi niño de cuatro meses cuando vine para acá, lo cual me hacía sentir triste. Cuba nos inculca el amor a la Patria y a los familiares, yo estaba nostálgico, en algún momento dije no tengo familia, tomé la decisión de no pensar en mis familiares para no afectarme sicológicamente, sencillamente me enfoqué en el objetivo por el que me encuentro acá, llevar la medicina cubana a lugares recónditos, de difícil acceso, y con ese enfoque he logrado superar estas adversidades y difíciles circunstancias con cariño y los valores que nos enseñó la Revolución”, confiesa.

¿Qué te hizo adoptar la decisión de venir y dejar a un bebé pequeño y todas las personas y cosas amadas en tu tierra?

“El concepto de Revolución que nos legara el Comandante en Jefe Fidel Castro, la solidaridad con los pueblos hermanos que siempre ha caracterizado a nuestra isla, en mi caso hay una tradición familiar, pues mi padre es médico, él ha cumplido misiones internacionalistas también, estuvo en África y con esas enseñanzas crecí”, nos asegura.

La rehabilitación es una de las especialidades más demandadas en Venezuela, lo cual sucede también en el Estado Anzoátegui, por tanto, ser asesor estadual de Rehabilitación en Anzoátegui es una alta responsabilidad para este joven.

“El frente de Rehabilitación es decisivo, nos convertimos en una gran familia y los que estamos en este hermano país sabemos que somos de los imprescindibles, por eso nos proponemos hacerlo mejor cada día, siempre poniendo en alto a los que están en primera trinchera, los podólogos, foniatras, fisioterapeutas, yo me encargo con otros directivos del control de su trabajo, pero también de dar orientación a esos colaboradores, para ello nos regimos por protocolos y normas, y hasta el momento hay una gran aceptación por el pueblo, ello se constata en las redes sociales, donde salen a la luz las historias de vida de los pacientes, esas personas que han sufrido parálisis faciales, u otras enfermedades discapacitantes, y hoy vuelven a la vida gracias al trabajo esmerado de nuestros colegas”.

¿Tienes una anécdota que no puedas olvidar y que te haya calado muy hondo?

“Son muchas las historias, pero ahora mismo recuerdo que a una de nuestras salas de rehabilitación llegó una muchacha que le había caído un portón de metal en la espalda, lamentablemente tuvo lesión medular, que es incapacitante, y las expectativas no son favorables, comenzamos a realizarle la rehabilitación en su propia casa, para que se recuperara lo más posible, pudimos lograr que moviera los miembros inferiores, ha evolucionado mucho y ha superado las expectativas que teníamos al principio”.

Tu mensaje a los dos pueblos, a Cuba y a Venezuela

“Al pueblo de Venezuela, las gracias por acogernos, nosotros al estar tan distantes de nuestras familias tenemos muchos sentimientos y nostalgias, sin embargo, sentimos a los venezolanos y en particular a nuestros pacientes como familiares, ellos nos han acogido, nos han dado sus manos, se han convertido en padres, madres, tías, hermanos, por eso, el agradecimiento infinito por ese calor y cariño que nos dan. A nuestro país, miles de gracias por esa gran obra que ha erigido nuestra isla a pesar de tantas adversidades y obstáculos. Gracias al invicto Comandante en Jefe Fidel Castro y al Comandante Hugo Chávez por fortalecer los lazos de amistad entre ambos pueblos. Gracias para Cuba, para nuestro país querido, con el cual tenemos una enorme deuda de gratitud”.

Son las historias de un rehabilitador que en Venezuela ha ganado amigos, hermanos, nuevas familias que le agradecen la vuelta a la vida.