Red de intelectuales y artistas rechaza nuevas amenazas de Estados Unidos contra Cuba

La REDH expresa su más amplio respaldo al Gobierno y al pueblo de Cuba, reconociendo su derecho inalienable a la autodeterminación y a construir su propio destino sin injerencias externas. Los intentos de doblegar la voluntad de un país entero a través del hambre y la asfixia económica no solo son inmorales, sino que están condenados al fracaso frente a la dignidad, la resistencia y el legado de lucha de sus héroes y mártires.

Hacemos un llamado urgente a todos los intelectuales, académicos, artistas, a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los movimientos sociales y a los pueblos del mundo a pronunciarse y a cerrar filas en apoyo a Cuba. Exigimos el cese inmediato e incondicional del criminal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero, y la eliminación de estas nuevas sanciones que violan la Carta de las Naciones Unidas. La solidaridad entre los pueblos será más fuerte que el odio y la ambición del imperio. ¡Cuba no está sola! ¡Viva la dignidad de los pueblos!

Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH)

2 de Mayo de 2026