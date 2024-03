Reconocen a equipo cubano de prensa acreditado en Venezuela (+Audio)

Bajo el precepto martiano ¡Para juntar y amar y para vivir en la pasión de la verdad! el equipo de periodistas cubanos que labora en la República Bolivariana de Venezuela fue homenajeado en ocasión del Día de la Prensa Cubana.

Juan Domínguez Pérez, Jefe del Grupo de Trabajo Nacional, significó el importante papel de quienes reflejan en diferentes medios de la isla la verdad y el heroísmo cotidiano de los internacionalistas.

Dijo que “el equipo de prensa ha permitido informar a nuestro país sobre la labor de los colaboradores, en los Estados distantes, las fronteras, divulgando historias de vida”, y en nombre del Grupo Nacional, la Embajada, la Misión Médica y la Misión Cultura Corazón Adentro, hizo extensiva la felicitación y agregó “contamos con ustedes para seguir dando a conocer esta inmensa obra que es la misión cubana en Venezuela”.

Laura Mercedes Giráldez, joven periodista del periódico Granma, Jefa del equipo de prensa, resaltó la respuesta de un colectivo que cada día cumple con el deber de contar historias, informar y reflejar el quehacer internacionalista de nuestro pueblo.

A propósito señaló: “Mi casa en Cuba es el periódico Granma, donde me he comenzado a formar como periodista y donde me hubiera gustado estar este 14 de marzo, sin embargo, Venezuela me ha hecho crecer como periodista, como ser humano y aunque uno añora estar en la patria compartiendo con nuestros compañeros, estar en Venezuela y trabajar para que el país conozca lo que hacen los colaboradores acá es un regalo”.

Rodrigo Rodríguez Sanabria, Jefe de la Oficina de Atención a las Misiones Sociales de la Embajada de Cuba en Venezuela calificó de muy meritoria la labor del equipo de prensa cubano acreditado en este país hermano.

“Ustedes han transmitido la imagen de Cuba en Venezuela y la importante labor de los colaboradores en diferentes regiones del país, brindando información sobre actividades de orden político, asistencial, por eso deseamos transmitirles la felicitación en nombre de la Embajada, de nuestro Embajador, de nuestras Misiones, del personal cubano y desearles muchos éxitos en su trabajo futuro”, declaró.

La emotiva actividad fue presidida además por el Doctor Yusleivy Martínez Carmona, Jefe de la Misión Médica de Cuba en Venezuela y Niurka Llambía Calas, al frente de la Misión Cultura Corazón Adentro.

Instantes también de hondas emociones para los colegas de la televisión, la periodista Amalia Ramos, el editor Adrián Almagro y el camarógrafo Rafael Alemañez, quienes transmitieron el sentir de todo el equipo.

“Porque estar lejos de la casa, de la familia, nos causa nostalgia, pero reconforta ver y reflejar el esfuerzo y sacrificio de los médicos de los cubanos aquí, hemos sido testigos de muchas vivencias, hemos recorrido casi todo el país, y a punto de concluir, creo que dejo un pedacito del alma aquí en Venezuela”, confesó Rafael.

Entretanto, para Amalia “hay nostalgias, se extraña a los compañeros, a la familia, la forma de hacer periodismo, pero es una gratificante experiencia, es un periodismo cuyas esencias son iguales pero la cultura es distinta, sin dudas, ha significado un crecimiento profesional, demostrar las historias de vida de los colaboradores, dar a conocer la realidad de una Venezuela que te atrapa, por todo eso, agradecemos la oportunidad de estar aquí, y de hacer internacionalismo a través de la prensa”.

En sus palabras, Almagro recordó que en la patria “ya hemos cumplido otras misiones, hemos reportado ciclones, catástrofes, otros importantes acontecimientos, y ahora esta es una nueva tarea profesional con alta responsabilidad, es la oportunidad de contar historias, verdades y crecer profesionalmente”.

Finalmente, la joven periodista Amalia dejó un mensaje a sus colegas: “No perdamos nunca la oportunidad de soñar, de hacer un periodismo apegado a la verdad y disfrutar esta profesión en Cuba, en Venezuela, en cualquier parte del mundo”, concluyó.