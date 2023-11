Realizan en Venezuela Jornada Médica Nacional por Día Mundial de la Diabetes (+Audio)

En ocasión del Día Mundial de la Diabetes, fecha que se conmemora en todo el planeta este 14 de noviembre, en Venezuela se realiza una Jornada Nacional de Salud durante toda la semana, donde participan expertos venezolanos y cubanos, a fin de prevenir las graves consecuencias de la enfermedad y lograr una mejor calidad de vida para estos pacientes.

De acuerdo con Tatiana González Estévez, Máster en Ciencias y Coordinadora Nacional del Programa del Buen Vivir para el Diabético del Convenio de Colaboración Cuba-Venezuela, “este padecimiento constituye la novena causa de muerte en el mundo, y existe una preocupación de las autoridades regulatorias de la salud, como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de la Diabetes Mellitus, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otras”.

“A propósito, acá en Venezuela estamos desarrollando una serie de jornadas de la salud donde trabajan integrados equipos de cubanos y venezolanos, se brindan servicios asistenciales en diversas especialidades, como Angiología y Cirugía Vascular, la atención a pacientes que llegan a las propias consultas del Pie Diabético, también se encuentran endocrinólogos, diabetólogos, especialistas en nutrición, cardiólogos, odontólogos, oftalmólogos, especialistas en Medicina Interna y Clínica, internistas y se añaden otros servicios como laboratorio, ecografía, electrocardiogramas, para atender con calidad a la población”, expresó la directiva.

La Jornada se realiza en todos los Estados con una respuesta positiva, para lo cual se cuenta con el respaldo del Ministerio Popular para la Salud, así como del Programa Endocrino-Metabólico, y entre otras acciones, se efectúan pesquisas de diabéticos y de Hipertensión Arterial, se hace entrega de insulinas, además del control metabólico, y el asesoramiento y atención al paciente que transita por esta enfermedad, o a los que son captados con estas patologías, todo ello con el sustento de las autoridades de salud y la gobernación de diferentes Estados y de la Misión Médica Cubana con la Misión Barrio Adentro 2, y la red tradicional.

LA SALUD HASTA LOS CERROS CARAQUEÑOS

En los cerros del Distrito Capital se encuentra la Parroquia 23 de Enero, al Noroeste de la ciudad de Caracas. Allí se ubica el Centro de Diagnóstico Integral “Sierra Maestra”, una de las entidades sedes de la jornada médica. Los habitantes de estos parajes, entre ellos los que viven en la comunidad La Piedrita apoyan iniciativas como estas, pues se han concientizado en los cambios de conducta para no contraer la diabetes y evitar sus graves secuelas.

Nuestro equipo de prensa dialogó con Nancy Toro, quien tiene 69 años y desde los treinta sufre el padecimiento. Ahora se atiende en la consulta del Pie Diabético.

“Hay que aprender a tener mucho control, cuidarse de la alimentación, cambiar estilos de vida. Yo me siento agradecida, maravillosamente bien, porque mi pie ha mejorado bastante, tuve mi control de sangre porque tenía obstrucción en mis arterias, y todo eso muy bueno, deberían de hacerlo más seguido, para tener mejor control de nuestra salud, pues hay gente que no conoce de esta enfermedad, que te destruye los órganos; yo perdí mi vista a consecuencia de la Diabetes, he podido salvar mis piernas, pero he aprendido a regularme, y eso le debo a la prevención y la enseñanza de los médicos”, acotó.

Venezuela tiene un alto número de personas diabéticas. En más de diez estados como el Distrito capital, Anzoátegui, Aragua, Zulia, Falcón, se reporta una alta prevalencia de la enfermedad, según estadísticas del Anuario de Salud 2018 del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

A propósito, la Doctora Tatiana González Estévez puntualiza que “en Venezuela es importante la lucha contra la Diabetes, este país ocupa el sexto lugar en Latinoamérica de muertes por esta causa, y es una preocupación para las autoridades de salud, por ello el Estado dedica tiempo, fondos, recursos e insumos para la atención a su población, esta es una enfermedad que deteriora a los pacientes, y el objetivo es elevar la calidad de vida, que se encuentren fórmulas para prevenir la enfermedad, y si se padece, aprender a convivir con ella”.

Como parte de la Jornada se realizan charlas preventivas a pacientes y familiares, estudiantes de Medicina, y es digno de destacar el apoyo de las comunidades.

El Día Mundial de la Diabetes fue establecido en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes y se convirtió en una fecha oficial de las Naciones Unidas desde el 2006. Se celebra cada año el 14 de noviembre, para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best.

Para el Doctor venezolano José Suárez Ayala, director del Área de Atención de Salud (ASIC) “Sierra Maestra” es muy importante recordar la efeméride con la realización de estas jornadas médicas.

En ese sentido dijo que “el Sierra Maestra tiene como servicio estandarte la atención integral a pacientes con patologías endocrino-metabólicas, específicamente los que han tenido problemas de enfermedades con lesiones infecciosas en los pies (Pie Diabético), hoy hacemos la atención integral en áreas de Angiología, Medicina Interna, Medicina General, Control Endocrino-metabólico, control de glicemia en sangre y de la tensión arterial, entre otras actividades”.

Enfatizó que los habitantes de la comunidad se sienten integrantes de ese Ejército de personas que participan en la prevención y la atención de personas con necesidades especiales por tener el Pie Diabético.

“La población participa activamente en el pesquisaje del paciente con debut de diabetes o con la patología diagnosticada, pero que esté descompensado por déficit de tratamientos o por descuido personal, todo ello facilita que el paciente tenga el camino expedito para recibir el servicio; en estas jornadas se detectan nuevos casos, y se resuelven problemas que en el día a día del desempeño no han podido solucionarse”, añadió.

Para el especialista, entre otros impactos “disminuye la patología y las lesiones del Pie Diabético, y también hay un impacto afectivo-cognitivo en las relaciones de estos pacientes con la comunidad, pues un paciente compensado, saneado de estas lesiones, se puede reincorporar y disminuye la incidencia del estrés que genera tener este padecimiento con sus molestias y graves consecuencias”.

EL PRESTIGIO DE LA MEDICINA CUBANA

El experto venezolano reconoció, asimismo, el prestigio de la Medicina de la isla y la importancia de unir los especialistas de las dos naciones hermanas para lograr el objetivo final, mejorar la salud de la población y su calidad de vida.

“Desde el inicio del Programa Barrio Adentro, nos dimos cuenta de la necesidad de compartir experiencias y conocimientos, la medicina desarrollada en la isla es de excelente factura, también el trabajo con el Pie Diabético que hace en Cuba es de los mejores