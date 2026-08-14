Más de 280 fallecidos y 379 desaparecidos tras sismo en Colombia

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la emergencia ocasionó daños en 15 de los 32 departamentos del país y en 426 municipios, en decir, cerca del 40 por ciento de todo el territorio nacional.

Se estima que más de 100 mil personas resultaron perjudicadas de manera directa por el impacto del movimiento telúrico.

La entidad también actualizó las cifras de los principales daños en edificaciones e infraestructura.

Hasta la fecha se reportan 65 mil 841 viviendas averiadas y 10 mil 677 viviendas destruidas, además del colapso de 172 edificios.

Debido a la tragedia suman 236 los centros de salud afectados, dos mil 136 las instituciones educativas y mil 168 los centros comunitarios.

Según la Ungrd, están dañadas 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares y 12 peatonales, así como cinco aeropuertos.

Detalló el organismo que el departamento de Valle del Cauca concentra el mayor número de víctimas fatales con 148.

A este le sigue Risaralda (104), Chocó (13), Caldas (seis) y uno en Quindío.

El último parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que recibió un total de 260 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, de los cuales se identificaron 246 víctimas, entre las que se encuentran 17 menores de edad.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales apuntó que los requerimientos identificados en las ciudades más afectadas tienen que ver con equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, plantas eléctricas para hospitales, sangre, agua potable, alimentos, carpas, colchonetas, insumos médicos y herramientas especializadas para la evaluación y remoción de estructuras.

Las acciones prioritarias incluyen además la disposición de maquinaria pesada para la remoción segura de estructuras colapsadas y la verificación de la capacidad de hospitales, albergues temporales y servicios esenciales como agua, energía y gas, actualmente muy deficientes, sobre todo en Chocó.