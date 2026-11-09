Lula promete cambios y una gestión más dinámica en su próximo mandato

En un pronunciamiento transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario agradeció a Dios y al pueblo brasileño por la oportunidad de gobernar el país por cuarta vez, tras su triunfo en el balotaje del 25 de octubre, y destacó los más de 64 millones de votos recibidos.

Brasil vivió una de las elecciones más importantes de su historia, con una participación récord de votantes y la menor abstención de los últimos años, afirmó.

Lula resaltó las movilizaciones populares previas a la votación y consideró que expresaron la defensa de los derechos, las causas y las esperanzas de la ciudadanía.

También destacó la participación de las personas mayores, quienes, pese a las dificultades de movilidad, dieron una lección de vida, y sostuvo que no existe límite de edad cuando se trata de defender los propios derechos.

El jefe de Estado afirmó que el verdadero patriotismo movilizó a la población en defensa de la soberanía, la naturaleza, las riquezas y el futuro del país.

En ese sentido, sostuvo que Brasil demostró una vez más que no cabe en el patio trasero de nadie.

Asimismo, denunció los intentos de las grandes empresas tecnológicas de interferir en el proceso electoral brasileño mediante la difusión masiva de contenidos con desinformación y noticias falsas.

Sin embargo, aseguró que, gracias a la participación popular, la verdad venció a la mentira.

El gobernante afirmó que conducirá el Ejecutivo para todas las brasileñas y los brasileños, y adelantó que antes de finalizar el año impulsará la última realización del actual ciclo de gobierno y estructurará los cambios necesarios para la próxima etapa.

Señaló que el objetivo es contar con una administración más dinámica y moderna, capaz de cumplir con seguridad, transparencia y responsabilidad los compromisos asumidos con la población.

El mandatario defendió la movilización popular como fuerza para conducir el gobierno y prometió ampliar la escucha y el diálogo con la sociedad, en conexión con las aspiraciones de la población.

“Nunca eludir los compromisos, nunca eludir las críticas, nunca eludir la lucha y jamás abandonar mi país”, expresó.

Además, manifestó su esperanza de continuar construyendo un país más humanista, solidario y fraterno, mejor y más próspero para todas las personas.