Los BRICS rechazan el bloqueo y reafirman su apoyo a Cuba

Tras concluir la XVIII Cumbre de Líderes de los BRICS, celebrada en India, en la Declaración Final, el grupo expresó su preocupación por el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por gobierno de EE. UU. a Cuba, y su impacto humanitario, en la economía del país y el suministro energético. De igual forma, el texto reiteró la necesidad de eliminar el bloqueo económico, comercial y financiero al que se somete a la Mayor de las Antillas desde hace más de seis décadas.

Así quedó plasmado en el párrafo 27 de la Declaración de Nueva Delhi, firmada por las máximas autoridades y altos representantes de las 11 naciones emergentes: Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica, Etiopía, Egipto, Irán, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita:

«Al subrayar el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, fundamentada en el respeto mutuo, la solución pacífica de controversias y la no intervención, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de Cuba debido al endurecimiento de las medidas de bloqueo unilateral contra el país, sus efectos adversos en la economía y el suministro energético cubanos, así como por el preocupante impacto humanitario en el pueblo de Cuba. En este sentido, reiteramos la necesidad de poner fin a las medidas económicas, comerciales y financieras contra Cuba, de conformidad con la Resolución A/RES/80/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas».

En la Cumbre, en la que participa una delegación de la Isla liderada por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se reafirmó el compromiso del Grupo con el espíritu de respeto mutuo, igualdad soberana, solidaridad, democracia, apertura, inclusión y consenso.

#Cuba | 🇨🇺En la XVIII Cumbre #BRICS2026 @BrunoRguezP señaló que es necesario luchar contra “la filosofía del despojo” para que cese “la filosofía de la guerra” que trastorna esta época, a 66 años de la denuncia del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.#CubaNoEsUnaAmenaza pic.twitter.com/dHyv5mn8Lh — CMHW La Reina Radial del Centro (@radiocmhw) September 13, 2026

Según informó Prensa Latina, el espacio fue oportuno para destacar las dos décadas de existencia del Grupo y su expansión, comprometiéndose a fortalecer la cooperación en los tres pilares: político-seguridad, económico-financiero y cultural pueblo a pueblo.

Por otra parte, se reiteró la necesidad de reformar el sistema multilateral, incluida la ONU y su Consejo de Seguridad, para que sea más democrático, representativo y eficaz, aumentando la participación de los países en desarrollo (África, Asia y América Latina).

De igual forma, se alzó el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, los aranceles y el proteccionismo, al tiempo que se abogó por un sistema comercial multilateral basado en reglas, con la Organización Mundial del Comercio en su centro.

Los líderes del Brics, remarca el reporte de Prensa Latina, expresaron alarma por el aumento del gasto militar global y los conflictos en diversas regiones, a la vez que condenaron los ataques contra infraestructuras civiles y nucleares, y pidieron responsabilidad por violaciones del derecho internacional humanitario.

También manifestaron su preocupación por conflictos mundiales como es el caso del israelo-palestino, la situación en Líbano, Sudán y Siria. En ese sentido, pidieron el fin de las ocupaciones y el respeto a la soberanía.

Los BRICS condenaron el terrorismo en todas sus formas, incluido el ataque en el territorio indio de Jammu y Cachemira del 22 de abril de 2025.

Por otro lado, hicieron hincapié en la importancia de la Agenda 2030 y la erradicación de la pobreza, en tanto destacaron la cooperación en salud, agricultura, energía, industria, tecnología y finanzas con el papel del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), los pagos transfronterizos en monedas locales y el Acuerdo de Reservas Contingentes.

Los representantes de las 11 economías emergentes reafirmaron el Acuerdo de París y el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y apoyaron la conservación de la biodiversidad, los bosques tropicales y la lucha contra la desertificación, informó Presna Latina.

Al tiempo que destacaron la necesidad de financiamiento climático y de una transición justa y reconocieron la expansión de los Brics y la necesidad de una coordinación más efectiva.

Agradecieron a India por su presidencia en 2026 y extendieron su pleno apoyo a China para la presidencia y la 19 Cumbre en 2027.