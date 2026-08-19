Líder de izquierda dominicana rechaza expulsión de diplomáticos cubanos

En el artículo titulado “Relaciones domínico-cubanas más allá de un gobernante de turno”, publicado en el portal oficial del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Mejía consideró la medida adoptada por el Gobierno de Luis Abinader el 13 de agosto pasado como una «desafortunada excepción» en el transcurso de los nexos bilaterales.

El líder político criticó que la expulsión de los diplomáticos cubanos ocurra en medio de un escenario de asfixia y agresiones contra la isla, coincidiendo justamente con la conmemoración del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Además, vinculó la decisión del Poder Ejecutivo con una “crisis de soberanía” en el país. Denunció en ese sentido el acuerdo que permite la presencia de aeronaves militares estadounidenses en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

El dirigente de izquierda aseveró que los lazos populares son mil veces más estables y sólidos que las relaciones diplomáticas de carácter formal. Atribuyó esta profunda hermandad a la cercanía geográfica y a la historia común compartida entre República Dominicana y Cuba.

Mejía rememoró la participación activa de combatientes cubanos en las guerras de la Restauración dominicana. Asimismo, destacó el rol de los próceres dominicanos Máximo Gómez, Modesto Díaz y los hermanos Marcano en las gestas de independencia del pueblo cubano.

En la reconstrucción histórica, detalló que los vínculos oficiales establecidos en 1902 se interrumpieron tras las expediciones contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo del 14 de junio de 1959. No obstante, el proceso de acercamiento se consolidó entre 1996 y 1998, bajo la gestión gubernamental de Leonel Fernández.

La normalización de las relaciones bilaterales incluyó visitas de Estado del líder revolucionario Fidel Castro Ruz a territorio dominicano, además de la inauguración del politécnico Máximo Gómez en Baní, obra donada por la isla caribeña como símbolo de solidaridad permanente.

A juicio de Mejía, el pacto militar renovado mientras Estados Unidos mantiene constantes amenazas contra Cuba, demuestra que el retiro forzado de la misión diplomática no responde a un acto de soberanía plena del Gobierno dominicano.

Finalmente, destacó las movilizaciones populares contra la polémica decisión oficial y apeló al legado histórico para defender que ninguna determinación transitoria de un mandatario de turno logrará disolver la indestructible unión entre ambas naciones de la región.