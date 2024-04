Leonela: Un Congreso que marcará pautas para la juventud cubana y para nuestro futuro (+Audio)

“Es un gran orgullo, un privilegio, un compromiso con los jóvenes que día a día se enfrentan a tareas titánicas, buscan soluciones a un sinnúmero de problemas y ponen en alto el nombre de Cuba, ponen lo mejor de sí por la Patria, y representan lo mejor del ser humano. Participar en este Congreso y ser testigo de estas sesiones es algo que podré contar a mis nietos, un motivo más de reafirmación de mis convicciones y la certeza de que nunca cejaré en el empeño de hacer más por mi país y mi Revolución”, acotó.

Oriunda de la provincia de Holguín, como joven internacionalista, Leonela ha cumplido múltiples responsabilidades en más de tres años de misión. Llegó en el 2020 a este país hermano como médico de comunidad, después fue Vicecoordinadora Docente Asistencial, Jefa de un Centro de Diagnóstico, y ahora se desempeña como Vicejefa Integral de la Misión Médica Cubana en Caracas, Distrito Capital

.

Para ella “los jóvenes, que son una representación fuerte en el Distrito Capital, no tienen miedo a los retos, se plantean cada día la tarea de hacer mejor las cosas, cumplen lo que se les pide, es una juventud de vanguardia que se crece y enfrenta la misión con retos y sus particularidades, también lejos de la familia y con el compromiso de regresar con la misión cumplida”.

De este Congreso, la Doctora Leonela tiene muchas expectativas, entre ellas “reunirme con representantes de la juventud de toda Cuba, escuchar las opiniones de quienes, en diversos centros laborales, en los surcos, en centros de producción ayudan a Cuba a crecer, también intercambiar mis experiencias sobre lo que hacen los colaboradores en Venezuela, donde hay mucho sacrificio, entrega y es bueno que los jóvenes de nuestro país conozcan el trabajo digno que hacemos en tierra bolivariana”.

También siente el inmenso orgullo de haber representado a los internacionalistas cubanos en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, realizado recientemente en Sochi, Rusia

“Una experiencia enriquecedora, en cualquier parte del mundo conocen qué representa Cuba y ser cubano, y siempre querían saber más de nuestro país, concedí entrevistas a medios de prensa donde siempre respondía a las preguntas sobre el significado de ser cubana, médico, mujer y estar en Venezuela; fue una experiencia que marca, deja huellas, una oportunidad para demostrar nuestro altruismo y nuestra dignidad, y sobre todo, me enorgullece la preparación que demostraron los 150 jóvenes que estaban allí, y que sobresalían por su alegría, su unidad, con la defensa de la justicia como bandera, jamás olvidaré esos momentos”, puntualizó.

Hoy Leonela siente que es y será testigo de un acontecimiento que marcará el futuro del país.

Sobre la trascendencia de este Congreso juvenil no duda en responder de manera rotunda: “Va a ser diferente, la Cuba de hoy no es la Cuba de hace cinco, diez años atrás, espero que este Congreso marque pautas para el futuro, en esta cita se van a defender todos los puntos de vista, qué es ser cubano, qué significa la Revolución y qué significa ser un joven de estos tiempos, se espera que este Congreso marque caminos a seguir y que demuestre que la juventud no está perdida, que está aquí en espera de las tareas que la Revolución le asigne”, concluye.

Con todas estas ideas va Leonela desde Venezuela hasta Cuba para llevar mensajes de jóvenes que siguen repartiendo en una tierra hermana, salud, esperanza y solidaridad.