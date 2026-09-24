La política imperialista de EE. UU. hoy se aplica contra Cuba, mañana puede aplicarse contra cualquier otro Estado

En el contexto del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participó en la Reunión de Alto Nivel de la AGNU para conmemorar el aniversario 40 de la adopción de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.

«El bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba permanece en vigor y ha sido reforzado de manera sin precedentes», denunció en la cita. Y agregó que a esa política se suma «un criminal cerco energético que tiene el propósito de provocar daños humanitarios extraordinarios».

Dijó, además, que «obstaculiza toda relación comercial desde cualquier país con el nuestro mediante la intimidación y la coerción, las llamadas sanciones secundarias y la presión directa sobre gobiernos y actores internacionales».

Rodríguez Parrilla afirmó que «se configura una situación crítica, un orden internacional en el que el Gobierno estadounidense pretende decidir con quiénes pueden comerciar los demás, qué cooperación pueden sostener, qué combustible puede llegar o no a una isla bloqueada. Se basa en sanciones, miedo y obediencia forzada, con imposición de los intereses unilaterales de Estados Unidos».

Al respecto, remarcó que ese orden «es insostenible, injusto y peligroso para todos los pueblos. Hoy se aplica contra Cuba, mañana puede aplicarse contra cualquier otro Estado».

Alertó, asimismo, «que luego de siglos de explotación, saqueo y colonialismo, se preserva y protege una arquitectura financiera internacional, con instituciones poco transparentes y nada democráticas, que reproducen el privilegio de unos a costa de las necesidades de la mayoría». Apuntó que«urge un nuevo y más justo orden económico internacional, si verdaderamente queremos hacer realidad el derecho al desarrollo».