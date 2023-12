La dicha de sonreír (+Audio)

Víctor Sánchez tiene 71 años de edad. Vive feliz en su comunidad, enclavada en el Estado venezolano de Yaracuy, donde hace casi dos décadas, comenzó a cambiar la vida del pueblo cuando allí se inauguró la Clínica Estomatológica 24 de julio. Expertos de su país y cubanos hicieron renacer entonces, la esperanza y devolvieron la sonrisa.

“Gracias al Comandante Hugo Chávez tenemos esta clínica, los profesionales cubanos hacen un trabajo excelente, hace 18 años inauguraron este centro y nos sentimos muy felices, mi mensaje es que el que necesite hacerse una prótesis que venga, que aquí es seguro, garantía total”, asevera.

Gracias al Convenio Cuba-Venezuela y al empeño absoluto del Gobierno Bolivariano de mejorar la calidad de vida del pueblo, en Yaracuy existe la única clínica estomatológica de su tipo en el país, reinaugurada luego de una remodelación capital el pasado 23 de mayo de este mismo año y que ofrece atención gratuita para pacientes de la nación bolivariana y colaboradores de la isla. Allí se realizan servicios de consultas básicas de Estomatología y de Prótesis Dentales,

Con alta demanda, señaló Mariela de los Ángeles Fernández Félix, asesora de Estomatología y Directora de la institución, quien argumentó que de esta manera “se ayuda al pueblo venezolano al ofrecer estos servicios, que son muy costosos, aquí se hacen prótesis parciales y totales a pacientes venezolanos y colaboradores, obturaciones, extracciones y todo con la óptima calidad”.

Al respecto, puntualiza que se hicieron este año dos entregas, la primera de 53 prótesis para beneficiar a 34 pacientes, y la segunda, con 102 prótesis para 60 pacientes.

Según resalta es un servicio de alta demanda, pues la estomatología es una especialidad muy costosa.

Para ejemplificar, señala que en un servicio privado “una prótesis cuesta alrededor de 100 o 150 dólares y aquí se hacen gratis, con todos los pasos, y el paciente se va complacido, las entregas se hacen con el Alcalde y el Gobernador junto a nosotros, y hay mucho agradecimiento de los pacientes”.

A partir del Programa ProSalud de Venezuela y con el apoyo de la Alcaldía que entregan todos los insumos, la clínica estomatológica de Yaracuy funciona como un reloj.

“Trabajamos con Misión Sonrisa que nos aporta pacientes, atendemos los servicios básicos y de prótesis, con personal cubano y venezolano, con los insumos que nos da la dirección del Estado, nos ayudan mucho, y nosotros también les damos docencia, pues aquí vienen estudiantes de Estomatología que aprecian todo el proceso, desde que se le ofrecen los servicios básicos a los pacientes hasta que se van con sus prótesis, todo ello conjuntamente con sus profesores venezolanos”, señala.

Omar Sánchez, con 76 años de edad, no duda ni un solo instante en acudir a esta clínica para atenderse y hacerse una prótesis.

“Vengo aquí porque sale mejor, hay piratas que hacen prótesis en otras clínicas y no salen bien, ya me hice una prótesis anteriormente aquí mismo y ahora me la estoy renovando, los profesionales cubanos son excelentes”, declara.

El Doctor Orlando García Marrero es estomatólogo y especialista en prótesis. Con más de treinta años de experiencia, cumple su segunda misión internacionalista y habla como un maestro de la minuciosa labor que realizan él y su equipo, para que sus pacientes salgan satisfechos y vuelvan a sonreír.

“Una vez que acuden a la consulta ya pasaron por la atención primaria, luego la secundaria, se toman las impresiones, la copia de los maxilares se mandan al laboratorio, se realiza vaciado en yeso, se hacen pruebas de mordidas de maxilar, y se procede a la selección de dientes artificiales de acuerdo con las características del paciente, la cera es sustituida por el acrílico, se incrustan los dientes artificiales, se pulen; la calidad de la prótesis se determina por un correcto examen clínico y toma de impresión, nosotros nos caracterizamos por un buen trabajo, pausado, en el Laboratorio, el pulido correcto, y todos los pacientes se van agradecidos, incluso hemos entregado la prótesis delante de las autoridades del territorio, y tenemos testigos de que ha sido satisfactorio”, manifiesta con orgullo.

Medardo Antonio Gutiérrez tiene 62 años y quiso dejar su testimonio de agradecimiento. Según él “todo ha sido de maravilla, primero me hicieron limpieza, me extrajeron una muela, me hicieron la prótesis y estoy feliz por eso. Les pido a los especialistas cubanos que no se vayan, porque los necesitamos, el trato que me dieron fue muy bueno, tanto de los médicos, el técnico, el personal de apoyo, ahora puedo reír, antes no se podía”, afirma jocosamente.

Por eso la Doctora Mariela de los Ángeles Fernández, la Directora de la clínica, siente mucha satisfacción sólo por ver a esas personas que cada día se marchan de la institución con la alegría de sentir que recibieron un trato amable y de calidad.

“La aceptación es muy alta, recibimos pacientes de otros Estados, Aragua, Caracas, Miranda, porque es la única clínica de forma gratuita de Barrio Adentro que funciona en el país, y todos hablan de la calidad, se agradece mucho, los pacientes han pedido al Alcalde y al Gobernador enviar sus muestras de gratitud al pueblo y a los médicos cubanos, y les dicen que debemos continuar aquí porque gracias a nosotros, obtienen todos esos beneficios”.

Y de ese agradecimiento da fe Orlando Lobo, quien, con sus 76 años, siente que la magia de la sonrisa llegó a la comunidad desde que se inauguró esta clínica.

“Vivo en esta comunidad hace 25 años y he estado desde que se fundó la clínica, nos pareció maravilloso, el servicio bucal es caro, y cuando se hizo esta clínica gratis fue muy importante para este pueblo, la atención ha ido mejorando con el tiempo y es un servicio de alta calidad, me siento feliz, satisfecho y orgulloso de vivir en esta comunidad, hoy podemos masticar mejor los alimentos y sonreír de una manera más amplia”.

Con esa sonrisa y el saludo feliz, nos despedimos en Yaracuy de la única Clínica Estomatológica de la Misión Médica Cubana donde se hacen prótesis para pacientes venezolanos y colaboradores de la isla que vuelven a sentir la dicha de sonreír.